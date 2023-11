Valentino Rossi : "C'est tout ou rien" entre Bagnaia et Martín

Comme l'an dernier, Valentino Rossi s'est mêlé aux spectateurs du dernier Grand Prix de la saison dans l'espoir d'assister au sacre de son poulain, Pecco Bagnaia. Le couronnement aurait pu intervenir dès samedi lors de la course sprint, mais la victoire de Jorge Martín face à la cinquième place discrète du champion en titre a repoussé l'échéance.

L'écart entre les deux candidats s'est réduit à 14 points, mettant Bagnaia dans une position moins confortable qu'elle pouvait l'être à l'entame du week-end, alors qu'il mène le championnat depuis la première manche. En difficulté vendredi pendant les premiers essais, l'Italien a affiché samedi matin un rythme prometteur et s'est bien qualifié, semblant avoir résolu ses soucis. Mais après une performance mitigé pendant le sprint, il a mis en cause son choix de pneu.

Comment se fait-il qu'il n'ait pas suivi la stratégie pneumatique de Martín à l'heure de jouer sa première balle de match ? "C'est que l'on pensait", s'est étonné Rossi au micro de Sky Sport, en Italie. "Dans une course comme celle-ci, Pecco devait mettre les mêmes pneus que Martín et suivre son rythme. Si ça avait été le bon pneu, il leur aurait convenu à tous les deux, si ça n'avait pas été le bon pneu, ça se serait mal passé pour tous les deux."

Malgré des données qui laissaient penser que les deux pneus seraient similaires sur les 13 tours de course, l'option medium choisie par Bagnaia semble avoir montré ses limites face au soft de Martín. L'Italien ne s'y est pas trompé en annonçant que, pour l'épreuve longue de ce dimanche après-midi, il ferait cette fois la même choix que son adversaire. Son objectif sera de ne pas céder plus de 14 points à Martín, ce qui correspond précisément à la différence représentée par une éventuelle victoire de l'Espagnol et une cinquième place du pilote officiel Ducati − leurs résultats respectifs au sprint.

"Maintenant, Martín est prêt à tout pour gagner le championnat", observait Rossi après-coup. "Ça va être un beau challenge. Quatorze points, c'est un avantage important pour une course, mais c'est la dernière et c'est chaud, c'est tout ou rien. Mentalement, il vaut quand même mieux être devant. Moi, je préférerais avoir 14 points d'avance que de retard. Mais il faut dire que Pecco part deuxième, et j'espère qu'il va prendre un bon départ, qu'il fera le bon choix de pneu − et il peut copier la stratégie de Martín."

Plus que 27 tours pour départager Pecco Bagnaia et Jorge Martín.

Par rapport à l'année dernière, Valentino Rossi voit son élève moins nerveux. "Il me semble un peu plus détendu que l'année dernière parce qu'il a déjà vécu ça. Dans ces cas-là, cela aide d'avoir un peu d'expérience, ça fait du bien. Hier soir, on a discuté et aujourd'hui il a fait tout ce qu'il pouvait et auquel on avait pensé", expliquait l'ancien pilote samedi après-midi, pressentant néanmoins que ce serait sans doute un peu plus dur pour la dernière soirée.

"Mais ça n'est pas facile non plus pour Martín", ajoutait-il. "On a compris tout de suite qu'il faisait partie des pilotes forts en MotoGP. Il y avait quelques doutes sur son physique, parce qu'il est jeune mais a eu beaucoup de grosses blessures. Pourtant, quand Pecco est tombé à Barcelone, Jorge est passé à la vitesse supérieure. Psychologiquement, c'était un peu plus facile pour lui, mais à partir de là, il a compris que ça pouvait être sa chance. Pecco avait 66 points d'avance, alors s'il n'était pas tombé, je ne dis pas que c'était fait mais il aurait eu un gros avantage. À partir de là, Martín s'est dit que c'était sa chance."