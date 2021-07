Pourquoi il est possible de voir Valentino Rossi rouler pour VR46

Arrivé dans le team Petronas cette année à la suite de la décision de l'équipe Yamaha officielle de le remplacer par Fabio Quartararo, Valentino Rossi traverse la période la plus difficile de ses 26 ans en Championnat du monde. Après neuf Grands Prix, celui qui a été titré sept fois en 500cc/MotoGP n'est que 19e du championnat avec un maigre total de 17 points, n'ayant décroché qu'un seul top 10 en course, au Mugello. Alors que le vendredi du week-end d'Assen a marqué un anniversaire inédit, celui des quatre ans qui se sont écoulés depuis sa dernière victoire, obtenue sur le même circuit en 2017, son dernier podium en date est le seul qu'il a décroché la saison dernière, à Jerez.

Depuis son arrivée dans le team SRT, Rossi a toujours dit qu'il ne songerait à une prolongation de carrière que si les performances étaient au rendez-vous, et ce n'est clairement pas le cas. "Comme je l'ai toujours dit, les résultats sont très importants et les résultats n'ont pas très bons dans la première partie de la saison, donc... Mais je vous informerai le plus vite possible", a confié le natif de Tavullia au site officiel du MotoGP à Assen, où son équipe, VR46, a officialisé que son arrivée en MotoGP se ferait aux côtés de Ducati.

Le communiqué de presse annonçant l'accord contenait une citation du Prince Abdelaziz ben Abdallah Al Saoud, qui en théorie se trouve derrière le soutien financier apporté par le géant de l'énergie Aramco : "Il serait fantastique que Valentino Rossi puisse rouler pour Aramco Racing Team VR46 ces prochaines années, aux côtés de son frère Luca Marini." L'intéressé n'a toutefois pas caché avoir été pris de cours par cette déclaration.

Avant son départ en vacances, la communication verbale et non-verbale de Valentino Rossi a laissé pensé qu'il était peu probable de le voir sur la grille la saison prochaine. Mais différents événements survenus ces dernières semaines pourraient contraindre le pilote italien à prolonger sa carrière.

Une saison supplémentaire pour attirer les sponsors ?

La source de l'imbroglio viendrait des clauses du prétendu contrat faisant de Saudi Aramco le sponsor principal du projet VR46 en MotoGP. Depuis la première annonce au mois d'avril, l'entreprise n'a jamais communiqué sur cet accord, les seules confirmations venant du clan Rossi, qui a assuré avoir l'aval du Prince. Plus précisément, tous les communiqués de presse sont signés par Tanal Entertainment, un conglomérat qui regroupe les entreprises détenues par le Prince saoudien.

Aramco a même cherché à se dissocier de VR46 dans plusieurs communications. "Aramco, l'une des plus grandes entreprises au monde dans l'énergie et la chimie, confirme ne pas être entré dans un partenariat stratégique avec l'équipe de MotoGP VR46 ou toute autre entité en MotoGP", a précisé l'entreprise à Motorsport.com dans une conversation téléphonique. "Aramco n'a pas été informé de l'annonce faite par Tanal Entertainment le mercredi 28 avril. Aramco n'a jamais eu d'accord commercial avec Tanal Entertainment, le Championnat MotoGP ou toute équipe engagée."

Mais ce n'est pas tout. Pendant le week-end du Grand Prix des Pays-Bas, Amin Hassan Nasser, directeur général d'Aramco, était l'invité du team Pramac et le dirigeant a répété tout au long du week-end qu'aucun contrat n'avait été signé avec VR46 et qu'il n'était pas envisagé de le faire. Aramco est devenu l'un des principaux sponsors de la Formule 1 en 2020 et il serait difficile de comprendre pourquoi cette stratégie s'étendrait à VR46, une équipe sans expérience du MotoGP et dont l'objectif initial était de faire rouler deux espoirs, Luca Marini et Marco Bezzecchi.

Le dénouement de cette histoire demeure un mystère et Rossi est resté sur la défensive à chaque fois que le sujet a été évoqué. "Nous sommes de bonne foi", a déclaré le multiple Champion du monde à Assen. "Je discute souvent avec le Prince et tout va bien." Le son de cloche n'est clairement pas le même selon le côté que l'on interroge. "J'aimerais me tromper, mais j'ai l'impression que l'accord ne s'est pas concrétisé", a précisé à Motorsport.com une source proche du dossier.

Et c'est pour cette raison que Rossi pourrait envisager de rejoindre son demi-frère chez VR46, dans le but d'attirer des sponsors et d'assurer la viabilité du projet bien plus efficacement qu'en faisant rouler Bezzecchi.