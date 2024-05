Viñales : Aprilia a "besoin" d'améliorer ses départs

Maverick Viñales a souvent payé des difficultés dans les départs au cours de sa carrière et la gestion de l'embrayage reste une question récurrente depuis son arrivée chez Aprilia. L'Espagnol a souvent connu des dégringolades dans la hiérarchie à l'extinction des feux, ce qui a poussé le constructeur à travailler sur de nouvelles idées sur sa moto.

Après avoir expérimenté un concept différent l'an passé, Viñales semblait tirer profit d'une nouvelle solution à Austin, une commande au guidon lui permettant désormais de donner deux fonctions distinctes au levier droit, une pour actionner le frein avant, l'autre pour actionner l'embrayage, avec une action de sa part pour basculer dans l'un ou l'autre des deux modes. Il a ainsi pris un très bon envol lors du sprint... mais il a rencontré un problème avec l'embrayage en course principale, ce qui l'a contraint à une remontée vers la victoire.

À Jerez, Aprilia a encore eu des difficultés à bien gérer l'embrayage. Lors du Grand Prix, Viñales a perdu deux places dans le premier tour, ce qui l'a empêché de jouer les premières positions. "Je pense qu'il faut encore qu'on soit mieux préparés pour les départs parce que nos adversaires sont très forts", a-t-il résumé. "On part bien, mais ils sont très forts donc je ne peux pas gagner de position, je ne fais que maintenir [ma position de départ], or j'ai besoin de gagner des places. Je pousse donc l'usine à apporter quelque chose de plus parce qu'on en a besoin."

Viñales a assuré qu'il aurait terminé "sur le podium" s'il avait pu s'extirper du premier virage dans le top 5. Il lui est actuellement impossible de compenser des qualifications décevantes comme en Espagne, où il n'était que 11e sur la grille de départ : "On part bien, mais ça n'est pas suffisant. C'est suffisant pour maintenir la position, donc par exemple, si je pars de la première ligne, je peux maintenir ma place, mais si j'ai besoin d'attaquer de derrière c'est compliqué, parce qu'on est dans la mêlée alors que les autres constructeurs sont très forts au départ."

Une évolution intéressante testée à Jerez

Maverick Viñales n'est pas le seul touché par ce problème chez Aprilia puisque sur l'autre machine officielle, Aleix Espargaró a pris un "un très, très mauvais départ et a perdu beaucoup de positions", passant de la 12e à la 15e place dans le premier tour de la course à Jerez. Les départs étaient donc un élément important du test de la marque au lendemain de la course, avec une solution encourageante évaluée, mais qui ne sera pas sur les motos au Mans ce week-end.

"Cela va prendre du temps [avant de l'intégrer en Grand Prix] parce qu'il y a encore des choses à améliorer, non pas dans le départ mais dans les conditions de pilotage", a précisé Romano Albesiano, directeur technique du constructeur italien, à l'issue du test. "Mais dans la phase de départ, il y a clairement une amélioration."

Aleix Espargaró avant le départ du GP d'Espagne Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Albesiano estime que l'Aprilia reste bonne dans les départs, mais confirme qu'elle ne permet pas de faire la différence face à une concurrence à la pointe dans ce domaine : "À mon avis, nous sommes à un bon niveau. Certes, nous ne sommes pas en condition de dépasser les autres au départ, mais bon… Les pilotes nous demandent de pouvoir récupérer des places au départ mais les autres ne restent pas non plus à attendre."



"Ce que demandent les pilotes, c'est naturellement… d'être meilleurs que les autres !" a résumé l'ingénieur. "Donc quand les qualifications ne sont pas très bonnes, comme ça a été le cas [à Jerez], avoir la possibilité de remonter. Mais tout le monde pousse fort alors même si nous progressons et que les chiffres sont incroyables dans le temps de départ, tout le monde fait un travail incroyable alors c'est difficile."

"Il faut pousser encore et encore, on progresse encore et encore, et on est au même niveau que les autres. Donc à part KTM qui est toujours un cran au-dessus, je pense que nous sommes bien mais pas assez pour récupérer quatre positions au départ. Nous y travaillons."

Avec Léna Buffa