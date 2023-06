Viñales et Aprilia sur la bonne voie : "On a un gros potentiel"

Assen va-t-il permettre à Aprilia de retrouver le premier plan ? Seulement 12e au Mugello puis contraint à l'abandon au Sachsenring, Maverick Viñales pense que les difficultés dans ces deux courses ont été riches d'enseignements pour le constructeur italien. La première journée aux Pays-Bas semble confirmer cette tendance positive puisqu'il a signé le deuxième temps dans la matinée et le cinquième dans l'après-midi, et pense avoir trouvé les bons réglages.

"Je suis content que depuis deux courses, on ait récolté beaucoup d'informations sur la moto, sur beaucoup de paramètres de la moto, que ça se soit bien passé ou pas", a déclaré l'Espagnol, qui a décroché son premier podium avec Aprilia sur ce circuit il y a un an. "C'est fantastique parce qu'on est sur une ligne qui permet de savoir que la moto est bonne, avec ces paramètres. Si on s'en éloigne, la moto ne fonctionne pas aussi bien. C'est fantastique parce que je pense que ça permet de trouver les réglages plus rapidement, et de savoir où se situe la moto."

"Sincèrement, je suis confiant, je me sens très bien en pilotant", a ajouté Viñales. "Je sens que je pilote très bien la moto. Je suis en forme, on a un gros potentiel. On a bien débuté. Je sens que le potentiel est immense, mais on doit avancer par étapes. Je pense que ces deux courses nous aideront à les franchir. J'en suis totalement certain et ça fait que je me sens très bien."

Viñales voit même du positif dans les difficultés rencontrées par Aprilia en Allemagne, des soucis sur son moteur ayant été identifiés : "Naturellement, j'étais en colère après le Sachsenring, pas contre l'équipe mais globalement parce que c'était une bonne piste. J'avais commencé les EL1 quatrième ou cinquième, donc je pouvais me battre à l'avant. Mais avec le recul, en avançait avec sérénité et calme, quand on comprend les choses je trouve ça fantastique. Pour moi, c'était très bien que ça se passe comme ça parce qu'on a compris beaucoup, beaucoup de choses sur la moto."

Aleix Espargaró a aussi assuré sa qualification directe en Q2 vendredi, avec le dixième temps en Essais 1 puis le septième en Essais 2. Le Catalan pense même qu'il aurait pu faire mieux s'il n'avait pas été gêné par Franco Morbidelli pendant un tour en pneus neufs.

"On est rapides", a souligné l'aîné des Espargaró. "J'ai fait un tour qui aurait pu me placer à la première ou la deuxième place mais Morbidelli était au milieu de la trajectoire. Après, il y a eu des drapeaux jaunes, après cinq tours sur le pneu tendre j'ai fini septième donc ça va. On a testé les trois pneus à l'avant parce qu'il semble que le pneu qui avait gagné l'an dernier ne marche pour personne. Mais ça a été une bonne journée et on a été performants."