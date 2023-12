Viñales appelle Aprilia à revoir son fonctionnement pendant les GP

Aprilia a été le seul constructeur à priver Ducati de victoires dans des courses principales cette année, mais il a aussi payé son irrégularité au premier plan, ce qui a permis à KTM de finir l'année avec près de 50 points d'avance au championnat des constructeurs. Aleix Espargaró a affiché sa volonté de s'attaquer aux résultats en dents de scie de son groupe, avec une moto moins sensible à la nature des tracés, cependant Maverick Viñales pense que de gros progrès peuvent également être réalisés sur le plan opérationnel.

L'Espagnol a signé la pole à Valence mais a souffert avec le pneu medium à l'arrière en course sprint, et a dû se contenter de la quatrième place. Le lendemain, une pénalité de trois places l'a contraint à un départ en deuxième ligne et il a été le seul pilote à opter pour le tendre, en raison de ses difficultés avec le medium la veille. Resté dans le top 5 pendant les deux premiers tiers de cette dernière course de la saison, Viñales a finalement payé la dégradation de sa gomme et a dégringolé au dixième rang, sans profiter des nombreuses chutes.

Le test de Valence lui a permis d'avoir la certitude que son choix de pneu à l'arrière l'avait privé d'un bon résultat. "Je pense que pendant le week-end, on a fait une grosse erreur sur le pneu arrière et on l'a confirmé [pendant le test]. En pneus medium, je pouvais rouler en 1'29 dans un relais long, et en fin de course j'étais en 1'30", a expliqué Viñales. "Ça a confirmé qu'on aurait pu se battre avec Pecco [Bagnaia] et [Johann] Zarco pendant toute la course. On le savait."

Pour Viñales, cette mauvaise décision est liée aux méthodes de fonctionnement d'Aprilia entre les différentes séances d'essais libres : "On doit améliorer la façon dont on travaille durant le week-end et je vois déjà des progrès. Maintenant, l'année étant finie, je sens que la seule chose que l'on peut faire, c'est progresser, donc je ne sens aucune limite."

Maverick Viñales

"L'an prochain, il faudra vraiment bien réfléchir. Parfois, je dois être très concentré, surtout quand on a des réunions", a expliqué Viñales, appelant à une meilleure organisation interne : "On va essayer de mieux se reposer, pour être plus concentrés et mieux préparés. C'est pareil pour les gars [dans le garage], on va essayer de faire mieux."

Des "perspectives différentes" pour la moto 2024

Concernant les performances de la moto, Maverick Viñales estime qu'Aprilia a identifié pourquoi la RS-GP domine quand le niveau d'adhérence est faible mais voit la concurrence lui passer devant lorsque le grip est très élevée : "En fait, comme je l'ai dit depuis Sepang, on a très bien identifié ce qu'il se passait, donc on a compris le bon équilibre de la moto, surtout quand il y a beaucoup d'adhérence, et aussi en pneus neufs. On l'a confirmé pendant le week-end et pendant le test."

"Cela ouvre de grosses possibilités pour comprendre les nouveautés parce qu'on comprend très bien ce qui fonctionne bien ou ce qui nous mène dans la mauvaise direction, donc c'est facile de tester des nouveautés, c'est très clair dans les données maintenant."

"Aprilia peut aussi travailler pour me donner tout le temps cet équilibre en piste. Bravo aux gars qui ont compris ça. Même si c'est la fin de la saison, c'était très important parce que ça ouvre des perspectives différentes pour la nouvelle moto."