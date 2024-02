Viñales aurait eu besoin d'un ou deux jours d'essais de plus

Ses conclusions après les premiers essais de l'année étaient plutôt préoccupantes, Maverick Viñales estimant que ça n'était pas lui qui pilotait sa nouvelle moto, mais elle qui le pilotait. Impuissant à lui faire faire ce qu'il voulait, il avait passé les trois jours de roulage en Malaisie à chercher sur la RS-GP24 l'équilibre qui lui plaisait tant dans le modèle précédent, en vain.

Ses commentaires étaient si opposés à ceux de son coéquipier que les responsables de l'équipe avaient ensuite admis avoir eu leur part dans ces débuts difficiles. Cette semaine, une nouvelle séance d'essais les attendait, cette fois au Qatar, l'occasion de prendre un nouveau départ.

"On a beaucoup travaillé à Sepang. C'est toujours compliqué quand on reçoit une nouvelle moto, et ça l'a été d'autant plus qu'à Sepang, j'ai commencé avec l'ancienne moto, qui me donnait de super sensations. Quand on passe à une nouvelle moto, il faut du temps. Ici, ça a été beaucoup mieux, dès les premiers tours", se félicitait Viñales après la première des deux journées au programme.

La première mission a été de se fixer sur une configuration aérodynamique, alors que les pilotes en mentionnaient jusqu'à 15 pendant le premier test. "On a plus ou moins clarifié cela", expliquait l'Espagnol lundi soir, "et on s'est dit 'OK, on prend celle-là'. C'est le gros boulot qu'on a fait aujourd'hui. La plupart de mes sorties étaient dédiées à l'aéro."

Cinquième du classement après la première journée, à deux dixièmes de son coéquipier, Maverick Viñales apparaissait déjà plus serein grâce au potentiel exprimé en piste. "J'utilise un package aéro différent, alors j'ai probablement des sensations différentes par rapport à lui", soulignait-il au sujet d'Aleix Espargaró, "mais au final, on a tous les deux été rapides, donc c'est très positif. Il est vrai que je n'ai pas fait de time attack, j'aurais probablement été plus rapide si j'en avais fait un."

"Pas au point" avec le nouveau moteur

Bien que descendu au sixième rang mardi, Viñales a réduit son retard, tant sur son voisin de stand (0"127) que sur la Ducati de tête (quatre dixièmes au lieu de sept). La question de l'aéro ayant été réglée, c'est sur l'électronique qu'il a concentré ses efforts, mais sans parvenir à se sentir totalement à l'aise. "Avec le nouveau moteur, c'est dur. Je ne suis pas au point, en particulier au niveau du frein moteur. On doit encore travailler, donc c'est quelque chose qu'on fera pendant le week-end de course", annonçait-il en quittant le circuit sur lequel il reviendra dans deux semaines pour le premier Grand Prix de la saison.

Maverick Viñales a choisi son package aéro, mais il n'a pas réussi à aller au bout des difficultés qu'il voulait résoudre avec la nouvelle Aprilia. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le pilote de Roses a terminé ses essais préparatoires par une simulation de course, avec un enchaînement de 18 tours et une moyenne généralement située dans la fenêtre haute des 1'52. Des chronos bien moins convaincants que ceux d'Espargaró qui, bien que tombé dans le huitième tour de son propre long run, l'avait entamé à un rythme impressionnant oscillant entre les petits 1'52 et les 1'51"9.

"J'ai fait une [simulation de] course longue, pour essayer de vraiment bien comprendre ce qu'il nous faut. La moto et le comportement des pneus changent beaucoup, donc je pense que c'était vraiment bien à faire", a voulu retenir Maverick Viñales, pourtant resté sur sa faim.

On ne va pas appeler ça un problème, mais c'est quelque chose à résoudre.

"On aurait eu besoin au moins un jour de plus, voire deux ! Je ne me sens toujours pas parfait. L'une des bonnes choses, c'est que je me sens vraiment au point dans les virages rapides, donc j'arrive à attaquer fort et c'est quelque chose de très positif. L'année dernière, j'avais un peu de mal dans le troisième secteur, et là je me rattrape dans les virages rapides. C'est génial parce que j'ai toujours été très rapide dans les virages rapides, sauf avec cette moto, alors je suis très content. Après, j'ai beaucoup de mal avec le frein moteur. Il n'est pas constant et quand on part pour une course longue, on voit beaucoup de problèmes."

"Pour moi, ce sont juste des réglages", a souligné le pilote au sujet des difficultés rencontrées sur la durée. "Il faut qu'on règle bien le frein moteur. On ne va pas appeler ça un problème, mais c'est quelque chose à résoudre. Je pense que c'est plus facile à résoudre que certaines autres choses. Il reste en tout cas beaucoup de travail à faire pendant le week-end de course."

Le son de cloche était très différent de l'autre côté du stand Aprilia à l'issue de ces essais hivernaux, comme il l'a d'ailleurs été dès les premiers tours de roue. Avec la nouvelle moto, Aleix Espargaró a tout de suite débordé d'enthousiasme et il a fini par conclure qu'il s'agit de "la meilleure moto" de sa carrière, en dépit du poids qui la rend physique à piloter. Mais Maverick Viñales n'est pas le seul à avoir eu du mal à s'adapter, Miguel Oliveira − passé d'un modèle 2022 à la version 2024 − a lui aussi eu beaucoup de mal à piloter de manière fluide. Il leur restera à tous le temps des essais du Grand Prix pour finir de se préparer en vue des premières courses, le sprint du 9 mars et l'épreuve principale du 10 mars.