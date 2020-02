Viñales et Yamaha : "Trois opportunités pour gagner le titre"

Membre de l'équipe officielle Yamaha depuis 2017, Maverick Viñales sait déjà de quoi son avenir sera fait pour les saisons 2021 et 2022, où il fera équipe avec Fabio Quartararo, toujours sous les couleurs de la marque d'Iwata. L'Espagnol, qui était particulièrement convoité par Ducati, a finalement choisi de rester avec une équipe qu'il a bâtie autour de lui lors de la saison 2019.

Celui qui a troqué son #25 historique pour le #12 il y a tout juste un an, l'a fait pour s'offrir un nouveau départ avec un nouveau chef mécanicien, Esteban García. La paire a remporté deux Grands Prix l'an passé, aux Pays-Bas et en Malaisie, et le fait de construire sur ces succès a été primordial dans la décision de Maverick Viñales de poursuivre pour deux saisons supplémentaires.

"Ce n'était pas facile [de prendre la décision], car il fallait planifier beaucoup de choses chez Yamaha, sur lesquelles je ne me suis pas senti très bien ces dernières années. Mais finalement je me suis senti bien chez Yamaha, j'ai senti beaucoup de soutien de leur part sur les derniers mois, surtout après la pause estivale. J'ai aussi un peu changé ma mentalité et j'étais plus positif pour avoir de bons résultats. C'était difficile mais je pense que maintenant nous avons créé une équipe forte, chaque membre de celle-ci compte beaucoup pour moi, et cela met beaucoup de poids sur ma jeune équipe. Nous avons créé une belle atmosphère et je ne voulais pas la briser dans l'équipe", a-t-il expliqué en marge de la présentation de la YZR-M1 2020.

L'ancien Champion du monde Moto3 a également expliqué ne pas s'être particulièrement impliqué dans les négociations, laissant cela à son entourage, mais c'est bien entendu lui qui a pris la décision finale : "Je me suis beaucoup concentré sur moi-même, j'étais à l'entraînement à Doha, je m'entraînais très dur. C'est un rôle que mes personnes de confiance ont pris, je n'ai pas vraiment été impliqué, je me concentrais vraiment sur le fait de m'améliorer. Et quand le jour de décider est arrivé, j'ai décidé. C'est très important pour moi d'avoir ma propre équipe, car je me sens vraiment très bien, je sens que tous les gens de l'équipe comprennent ce dont j'ai besoin, et nous communiquons beaucoup, d'une bonne façon. Je n'ai jamais eu ça les années précédentes. L'an dernier, nous avons créé ça et je pense que cette année je me sens bien plus prêt que les années précédentes. Pour moi c'était important de garder la même équipe et la même façon de faire."

Avec le départ de Valentino Rossi, Viñales devra assurément endosser un costume de numéro 1 de l'équipe qu'il est en train de se confectionner. Si ses performances actuelles peuvent déjà lui conférer un tel statut, la présence du nonuple Champion du monde peut faire baisser toute forme de pression qui pèserait sur ses épaules.

La pression, Viñales sera ravi de l'avoir dès le début de la saison 2021, et il se sent prêt à l'accepter : "Je me sens bien quand j'ai cette pression et ces sensations. Mon problème, c'est quand je n'ai pas cette pression ou que je ne me sens pas bien, ou que je ne me sens pas apprécié. Mais quand j'ai la pression, que je dois faire les choses, en général j'essaie beaucoup de choses et je comprends en quelques tours si ça va. Mais parfois on testait pendant tellement de tours que j'en perdais avec [mes réglages] de course, et nous avons perdu la possibilité de gagner des courses. Si Yamaha me donne des responsabilités, ça sera bien, car je peux être très précis au niveau de mes commentaires. Et la manière de piloter la moto est correcte aussi. Et j'aime cette pression, elle me motive pour être plus rapide tous les jours, pas pour être moins rapide. La pression m'aide à être plus motivé et prêt."

Avant de penser à 2021, il reste toutefois une saison 2020 à boucler, et celle-ci n'a même pas encore débuté ! Après plusieurs années difficiles chez Yamaha, Maverick Viñales est désormais persuadé qu'il dispose de toutes les pièces du puzzle pour tenter de conquérir un titre mondial qui n'est plus revenu à Iwata depuis le sacre de Jorge Lorenzo en 2015.

"Quand j'ai terminé le championnat [2019], j'ai dit que cette année [2020] serait une bonne opportunité pour moi car nous nous sommes beaucoup améliorés, je sens que j'ai mon équipe, et je suis entièrement engagé pour me battre pour le titre. Je sens que je suis prêt physiquement, mentalement, avec l'équipe, je pense que nous pouvons le faire. Je ne pensais pas à rester ou à partir, je me concentrais sur mon entraînement, pour essayer d'être meilleur, et être autour des gens qui allaient m'aider à m'améliorer. Je ne pensais pas vraiment à partir ou non. [...] J'ai senti un très bon soutien de Yamaha, nous sommes allés à l'usine, nous avons vu des choses très positives puis nous avons signé le contrat. Maintenant, j'ai trois opportunités de remporter le titre donc on va faire au maximum avec l'équipe pour le faire."