Viñales : "J'ai enfin bouclé la boucle, c'est un gros soulagement"

Elle ne comptera pas officiellement comme cette victoire historique qu'il cherche à décrocher avec un troisième constructeur, puisqu'il ne s'agit "que" d'une course sprint, mais Maverick Viñales a tout de même bel et bien gagné sur Aprilia pour la première fois. L'ancien pilote Suzuki et Yamaha, arrivé à Noale dans le courant de la saison 2021, a longtemps attendu de se sentir suffisamment bien au guidon de la RS-GP pour que les planètes s'alignent, et ce moment est donc arrivé ce samedi, à Portimão.

Pour lui, c'est une victoire à part entière, quoi qu'en retiennent les statistiques. "Au final, au sprint, on roule encore plus fort qu'en course !" fait-il remarquer tout sourire. Et pas besoin de chercher à décrypter un quelconque sentiment caché chez Viñales, il assume parfaitement l'importance de ce moment, sans faux semblants : "Je suis vraiment content parce que j'ai enfin bouclé la boucle. C'est un gros, gros soulagement."

"Je suis vraiment content de montrer la confiance et le gros potentiel qu'on a. Rien d'autre", souligne-t-il, tout en affirmant son envie de ne pas en rester là. "J'ai vraiment envie d'aller au stand, d'essayer d'améliorer certaines choses et d'essayer d'être prêt pour demain parce que ce sera une longue course, et je pense que le pneu arrière sera vraiment crucial alors il faut qu'on comprenne bien ce dont on a besoin."

"Normalement, c'est au sprint que j'ai le plus de mal, alors remporter une victoire au sprint, c'est génial ! On verra demain, je suis curieux, parce que gagner dépend de beaucoup de choses, mais on a une opportunité et c'est formidable."

Ce succès intervient alors que Viñales ne semblait pas au meilleur de sa forme. D'abord, parce que la spec 2024 de la RS-GP l'a déstabilisé, alors qu'elle a d'emblée énormément plu à Aleix Espargaró. Et puis, parce qu'il est apparu très affaibli depuis le début du week-end, touché par un virus intestinal qui lui a valu une nuit blanche avant les premiers essais. Il avait malgré tout mis un point d'honneur à prendre la piste, expliquant qu'il s'était "fait violence" pour continuer à travailler sur sa moto et sur ce fameux équilibre qu'il recherche depuis les premiers tests hivernaux.

Un travail qui paye donc, l'Espagnol étant apparu rapide ce samedi à la fois en essais libres et en qualifications, avant de tout mettre bout à bout dans le sprint. D'abord devancé par Jack Miller, Pecco Bagnaia et Marc Márquez, il a vite repris l'Australien, puis a dépassé l'octuple Champion du monde dans le cinquième tour. La première place, elle lui a été servie sur un plateau à quatre tours de l'arrivée, lorsque Bagnaia a fauté. Il a donc saisi sa chance et a filé sans demander son reste. Et, surtout, il n'a pas faibli sur la durée comme il avait pu le faire par le passé, lui qui a décroché jusqu'ici six podiums (officiels) en Grand Prix avec l'Aprilia mais a toujours vu la victoire lui échapper.

"Je pense que c'est une période différente. On est beaucoup plus préparés qu'on ne l'était avant", observe-t-il, interrogé sur ce qui a fait la différence aujourd'hui par rapport à ses opportunités passées. "Et puis, je n'ai pas l'usure des pneus que j'avais avant, parce qu'à Mandalika [la saison dernière] j'étais parfait, mais j'avais eu une grosse usure sur le pneu, et aussi sur d'autres courses. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas donc j'ai réussi à vraiment bien contrôler le pneu arrière."

"Je me vois aussi très fort sur les freins, j'arrive à être patient avec l'accélérateur et j'essaye de vraiment bien gérer le pneu arrière pour pouvoir toujours maintenir le même rythme. Je trouve que ce sprint a été très rapide et j'ai vu que le pneu arrière ne s'est pas dégradé, donc j'ai pu attaquer."

"Par contre, au début, Pecco était très rapide. Il a pris une seconde d'avance en à peine deux tours. Ensuite, je suis revenu petit à petit mais il pilotait bien. Quand j'ai vu son erreur, je me suis dit 'si je continue à piloter comme ça, ça va être dur pour ceux de derrière de me dépasser'. C'est génial d'obtenir cette première victoire pour Aprilia, c'est dingue !"

"Demain, ça va être une longue, longue course, très longue. Je ne pense pas que beaucoup de pilotes aient fait un long run avec le pneu medium, alors on ne sait pas comment il va marcher. Quoi qu'il en soit, la différence que je vois en particulier entre le Qatar et ici, c'est que j'arrive à vraiment bien freiner et je peux pousser sur le pneu avant. Je peux être beaucoup plus compétitif partout."