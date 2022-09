Viñales et son équipe ont manqué de courage pour le choix des pneus

Charger le lecteur audio

Après un Grand Prix d'Aragón qui l'avait grandement contrarié, Maverick Viñales attendait beaucoup de Motegi, une piste qui n'avait plus été visitée depuis 2019 et qui, selon lui, pouvait lui permettre de se battre pour tenter de décrocher sa première victoire avec Aprilia. Les conditions météorologiques sont toutefois venues jouer les trouble-fêtes, provoquant l'annulation des EL3 et limitant le temps de roulage dans les conditions de la course ainsi que les essais de pneumatiques, dont le choix, fait quelque peu à l'aveugle, a piégé certaines équipes à quelques minutes du départ.

Qualifié malgré tout en quatrième position, le pilote espagnol avait su tirer son épingle du jeu en dépit du passage de la pluie samedi, et il pensait avoir toutes les cartes en main pour atteindre son objectif. La course ne s'est toutefois pas déroulée comme prévu puisqu'il s'est retrouvé en difficulté avec l'adhérence de son pneu arrière. Gérant tant bien que mal les attaques de ses adversaires, il a passé le drapeau à damier en septième position, sans cacher un nouveau sentiment de déception.

"Ma course a été dure car j'ai dû défendre du premier au dernier tour en freinant très fort et en tenant le rythme", a expliqué Maverick Viñales. "J'ai vraiment eu du mal et je n'avais pas beaucoup d'adhérence à l'arrière donc j'avais beaucoup de mal à stopper la moto."

"Avec cette moto, je suis obligé de freiner tard pour faire un chrono et si je ne peux pas... Sur un circuit comme Misano ou Silverstone où il y a beaucoup de grip, j'arrête la moto de façon naturelle mais ici il n'y avait pas beaucoup de grip. À la fin je dérapais."

"Je ne me concentrais pas sur ce qui se passait devant et derrière mais sur le fait de ne pas commettre d'erreurs. Quand j'ai vu que je n'avais pas d'adhérence, j'ai essayé de maintenir mon rythme autant que possible jusqu'à la fin de la course."

Maverick Viñales en bagarre avec Luca Marini au GP du Japon

Le #12 attribue son souci majeur à un mauvais choix de gomme arrière. À l'inverse de Jack Miller ou de Brad Binder qui ont opté au dernier moment pour le pneu dur, ce qui s'est révélé payant, Viñales et son équipe n'ont pas osé. "Je suis parti avec le medium, avec lequel je n'avais pas beaucoup roulé durant le week-end. Il s'est passé ce qui ne s'était pas passé en Autriche, où on avait été courageux avec un tendre. Là, non."

"Un week-end comme ça où tu roules cinq tours, puis il pleut, puis tu roules cinq tours à nouveau... Pour moi, c'est la loterie mais ça peut jouer en notre faveur. On est à un point où on doit monter d'un niveau pour vraiment nous battre pour des victoires et être dans le coup. C'est compliqué, difficile, parce que la moto arrive à une limite et il faut la dépasser."

Frustré par cette nouvelle opportunité qui s'est échappée, le pilote espagnol a exhorté son équipe à passer au niveau supérieur dans la manière dont le week-end s'organise au stand : "Je ne sais pas, je pense qu'il faut qu'on travaille mieux parce qu'il est temps d'élever notre niveau et on n'arrive pas à franchir l'étape suivante."

Si Viñales sait le travail qu'il lui reste à accomplir et qu'il compte fournir, il avertit que "personne n'a dit que c'était facile". Il souhaite toutefois garder le positif et se concentrer pleinement sur le GP de Thaïlande, qui aura lieu dès cette semaine. "Au final j'ai terminé septième, ce qui n'est pas un mauvais résultat. Avec un week-end de course qui n'a pas été parfait, où les sensations n'étaient pas parfaites, terminer septième est parfait", a-t-il conclu.