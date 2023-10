Les pilotes Aprilia gênés par le dernier virage

Les deux pilotes officiels Aprilia se sont positionnés dans le top 10 au premier jour des essais du Grand Prix d'Australie. L'objectif est donc atteint avant les qualifications pour Maverick Viñales et Aleix Espargaró, et pourtant leur situation apparaît quelque peu contrastée, avec un bémol concernant le passage du dernier virage de la piste de Phillip Island.

Viñales s'est montré le plus rapide derrière les KTM de tête, son troisième temps final ayant conclu une journée durant laquelle il a été capable de constamment venir visiter le haut du classement. "Pas mal ! Je suis content", s'est-il félicité. "Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai retrouvé une bonne vitesse et de bonnes sensations avec la moto sur une piste qui est très différente, et c'est formidable."

"Je n'ai pas grand-chose à dire au sujet de cette journée. J'ai essayé de bien comprendre la moto et les pneus, de comprendre comment ça passera la course, le rythme. On n'a pas tellement travaillé sur la moto car on pense qu'elle fonctionne déjà bien."

"Le seul truc, c'est qu'on n'a pas une bonne motricité à la sortie du dernier virage, mais je pense qu'il faut juste qu'on travaille un peu sur l'électronique", a ajouté le pilote espagnol, qui détient le meilleur partiel dans le troisième secteur mais perd du temps par la suite. "Pour moi, c'est juste une question de traction car la moto fonctionne très bien. Il faut qu'on comprenne ça et c'est tout. Le fait qu'elle n'ait pas de traction dans le dernier virage ne veut pas dire que la moto ne fonctionne pas bien. Elle marche bien, il nous manque juste ça et ça n'est pas que moi, c'est toutes les Aprilia, je crois."

Cette faiblesse perçue par Maverick Viñales semble peser finalement assez lourd, et d'autant plus si l'on se penche sur la situation de son voisin de stand. Neuvième, avec exactement le même chrono que Johann Zarco derrière lui, Aleix Espargaró s'est distingué par la plus faible vitesse de pointe dans la seconde séance (340,7 contre 350,6 km/h pour la meilleure V-max), une faiblesse inhabituelle que son coéquipier met en lien avec sa propre analyse du jour : "Le plus lent, vraiment ? Je pense franchement que c'est dû à la motricité du dernier virage, c'est là qu'on fait la vitesse."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró est perturbé par une bosse dans le dernier virage.

Espargaró quant à lui a relevé la présence d'une bosse, qui le gêne particulièrement et l'empêche de se maintenir sur la trajectoire la plus rapide dans ce large gauche qui conclut le tour de Phillip Island. "Ça n'est pas mieux que l'année dernière, mais il y a aussi plus de bosses. J'ai perdu beaucoup de temps au dernier virage. C'est fou, je suis beaucoup plus lent que l'an dernier. Mon meilleur tour est environ une demi-seconde plus lent que l'an dernier mais j'ai perdu presque toute cette demi-seconde au dernier virage", a-t-il observé.

"Il y a une bosse et ma moto ne tourne pas, elle élargit. Je ne veux pas tourner sur l'accélérateur parce qu'on peut tourner en patinant plus, mais on détruit le pneu. On veut essayer de tourner avec l'avant au début et je n'y arrive pas pour le moment, la moto sort large, donc on doit faire des analyses et travailler sur ça."



Néanmoins, Espargaró reste lui aussi globalement satisfait de cette journée : "Ça n'est pas mal. Certes, je n'ai pas vraiment brillé cet après-midi parce que tout le monde a commencé avec le tendre, alors que j'avais le medium, comme Pecco [Bagnaia], Fabio [Quartararo] et les autres Aprilia. J'étais le premier de ceux qui avaient le pneu medium. Je suis très content de mon tour. Évidemment, il n'est pas aussi rapide qu'avec le tendre mais [avec] la course longue demain, je pense qu'on a fait un bon travail en insistant sur le medium."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud