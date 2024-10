Viñales garde confiance en lui : le recul d'Aprilia vient de la mécanique

Sixième du GP d'Indonésie le week-end dernier, Maverick Viñales avait toujours le sourire au moment de retrouver le paddock, ce jeudi au Japon. Il sort d'une épreuve qu'il juge avoir été la meilleure pour lui depuis plusieurs semaines, ayant même estimé que le podium aurait été envisageable s'il n'avait pas croisé deux drapeaux jaunes au mauvais moment pendant les qualifications.

Alors qu'approche son départ du constructeur italien, le futur pilote Tech3 et KTM affiche sa sérénité malgré des résultats en recul par rapport au début de saison où il avait réussi à gagner. Il est en effet certain de faire ce qu'il faut à titre personnel et évite donc de se laisser miner par le doute.

"Quand on comprend qu'il s'agit de quelque chose de mécanique, et non lié à soi en tant que pilote, alors ça va, la confiance reste intacte", explique-t-il. "Le problème c'est quand, dans une situation différente, on peut commencer à se dire 'c'est moi qui ne suis pas rapide', mais ça n'est pas le cas. Je comprends très bien qu'il s'agit de quelque chose de mécanique et qu'il faut qu'on travaille ensemble pour revenir au sommet. En tant que pilote, je me sens prêt, avec un gros potentiel. Je suis prêt à réaliser une très bonne performance."

"Franchement, à Mandalika j'ai vraiment bien piloté, de manière très fluide, en contrôlant bien les pneus, en tirant le maximum de la moto à chaque tour. Alors en termes de pilotage, je suis très content de moi", ajoute-t-il, sûr de lui : "Je pilote mieux qu'à Austin, où j'ai gagné."

Septième du championnat, Maverick Viñales a 35 points d'avance sur son coéquipier. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Après, on sait que d'un point de vue mécanique, on essaye de s'améliorer", poursuit Viñales. "Peut-être que les éléments sur lesquels on s'est concentrés pour améliorer la moto n'étaient pas les bons. On a mis en place beaucoup de nouvelles pièces qui n'ont pas fonctionné. Au niveau de l'aéro, Aprilia espérait faire le même bond en avant qu'en 2022, quand on a incorporé le carénage latéral qui provoquait l'effet de sol, mais ça n'a pas été le cas."

Améliorer les qualifications comme premier objectif

Ce week-end, le MotoGP retrouve un tracé stop-and-go, qui mettra à rude épreuve les capacités de freinage des motos, ce qui peut faire naître quelques craintes chez Aprilia. Le premier objectif de Viñales va en tout cas être d'améliorer sa position sur la grille afin de se donner les meilleures chances en course.

"Je souhaite poursuivre notre progression des dernières courses. Sur les six ou sept dernières, Mandalika a été celle sur laquelle on a été les plus proches, le rythme était vraiment bon. On sait très clairement que tout se joue dans les qualifications, donc on va se concentrer pour tout réunir sur un tour. Pour le reste, je suis convaincu qu'on peut être plus proches", assure Viñales.

"Évidemment, le Japon est un circuit qui est dur pour nous, parce que tout est stop-and-go, mais j'ai pour but de réaliser encore une grosse performance", poursuit-il. "C'est un gros challenge pour Aprilia mais on a fait des pas en avant sur les gros freinages. Je suis curieux. Le grip sera évidemment très différent, les pneus le sont aussi, alors on verra. L'atmosphère est bonne, je me sens très positif. On est en bonne voie."

Le pilote catalan reconnaît toutefois que la RS-GP n'a pas changé dernièrement : "La moto est complètement la même que dans la première partie de la saison. Franchement, à Mandalika, les réglages étaient un copier-coller du début de saison. Au final, on s'est dit que c'était ce qu'on pouvait avoir de mieux cette année. On essaye d'améliorer le comportement du frein moteur, donc ce sur quoi on travaille ce sont les réglages de l'embrayage, de l'électronique."

Avec Oriol Puigdemont