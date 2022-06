Viñales au plus haut avec Aprilia malgré un départ "de folie"

Charger le lecteur audio

Après de nombreux Grands Prix marqués par une mauvaise qualification qui l'avait empêché, à ses yeux, de défendre ses chances en course, Maverick Viñales a atteint son objectif au Grand Prix de Catalogne. Malgré un passage par la Q1 en raison d'un top 10 manqué de seulement dix millièmes en EL3, il est parvenu à passer en Q2 et à se qualifier en huitième position, soit sa deuxième meilleure performance au guidon de la RS-GP.

L'Espagnol a pris un bon départ et pensait pouvoir mettre sa stratégie de course à exécution, mais c'était sans compter sur l'accident du premier virage qui a entraîné une chute collective, et qui l'a fait rétrograder dans le peloton. Dès lors, sa huitième position s'est figée. Transformée en septième place à l'arrivée suite à la chute d'Enea Bastianini, elle lui permet d'égaler son meilleur résultat avec Aprilia et vient conclure un week-end positif.

"Le premier tour a été de la folie ! J'étais derrière Rins, on arrivait dans le virage, quatrième et cinquième je pense, on était très bien partis et on allait doubler beaucoup de monde au freinage. J'ai vu quelqu'un arriver comme un fou en me disant 'mais où il va ?' et il est tombé devant avec la malchance d'emporter Álex et Pecco. J'ai perdu beaucoup de places, trois ou quatre, et je me suis retrouvé loin", a expliqué Viñales.

"J'étais avec un pneu soft et j'ai dû y faire attention durant toute la course. Mon idée était de partir, gagner trois ou quatre places, attaquer un peu et ensuite conserver mes pneus jusqu'au bout. Mais j'ai dû les économiser dès le début et je n'en ai pas du tout bénéficié. On a pu terminer septièmes et je crois que c'était une bonne course pour nous, on a égalé notre meilleur résultat et on continue de progresser. [...] Je sens qu'on est en train de construire, ça va arriver, il faut juste continuer à travailler et rester concentrés."

Maverick Viñales lors du test

À la suite de sa performance, Viñales attendait avec impatience le test du lendemain, où de nombreuses choses devaient être essayées du côté d'Aprilia, notamment un package aérodynamique, des bras oscillants et un nouveau châssis. C'est ce dernier qui intéressait particulièrement le #12, considérant qu'il pouvait lui apporter "de nouvelles choses" pour gagner en aisance.

"Je sens que je ne roule pas encore de façon 'coulée'. Je suis encore un peu rigide sur la moto, je dois donc trouver un meilleur feeling et avoir un meilleur ressenti, et je pense qu'un nouveau châssis peut m'apporter ça. La rigidité est totalement différente sur le châssis, qui a été fait à partir des commentaires de cet hiver."

Finalement, l'Espagnol n'a pas pu se faire "une idée claire" de cette nouveauté, mais a en revanche pu essayer des choses en termes de réglages afin d'améliorer son style de pilotage. "Je pense qu'on y est parvenu", a-t-il déclaré au site officiel. "On s'est beaucoup concentrés sur la dernière partie du freinage et les moments sans freinage. On a besoin de progresser dans ce domaine et on a fait un pas en avant pendant le test."

Grâce à ces progrès, Viñales s'est dit "très motivé" pour faire une bonne course au Grand Prix d'Allemagne, qui aura lieu du 17 au 19 juin.

Avec Léna Buffa