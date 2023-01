Viñales et Miller feront-ils partie des gagnants avec trois marques ?

Charger le lecteur audio

Très peu de pilotes sont parvenus à s'imposer avec trois constructeurs différents en catégorie reine. En rejoignant Aprilia à la fin de la saison 2021, Maverick Viñales a ouvert la voie à cette éventualité, mais le chemin de la victoire lui prend depuis plus de temps qu'il ne lui en a fallu avec Suzuki et Yamaha pour y parvenir.

Le pilote espagnol a en effet remporté son premier Grand Prix dès sa deuxième saison en MotoGP, en 2016, à l'époque avec Suzuki. Trois autres podiums se sont ajoutés à son palmarès mais son compteur de victoires n'a plus bougé jusqu'à son arrivée chez Yamaha la saison suivante. Durant quatre ans et demi, Viñales s'est imposé à huit reprises. La série s'est ensuite arrêtée et n'a pour l'heure pas encore repris. S'il a retrouvé le podium trois fois en 2022 avec Aprilia, il lui manque encore la victoire tant attendue et qui ferait de lui le cinquième pilote, seulement, à avoir gagné avec trois marques différentes en catégorie reine.

Jack Miller pourrait néanmoins entrer dans ce cercle très fermé avant lui s'il parvient à s'imposer avec KTM. L'Australien a en effet déjà couru pour Honda, durant ses trois premières saisons en MotoGP, et avait remporté le Grand Prix des Pays-Bas en 2016. Passé chez Ducati à compter de 2018, il y a décroché deux succès, en plus de 18 podiums, et tentera de retrouver la plus haute marche avec le constructeur autrichien.

Ce serait néanmoins une première puisqu'aucun pilote de l'ère MotoGP n'est parvenu jusqu'à présent à gagner avec trois constructeurs différents. Loris Capirossi y est parvenu dans la catégorie reine mais ses succès avec Yamaha et Honda remontent à l'époque des 500cc, où il s'est imposé une fois avec chacune des deux marques japonaises, avant de cumuler sept victoires avec Ducati en MotoGP.

Avant lui, trois autres pilotes ont réussi cet exploit, à commencer par Mike Hailwood. Le quadruple Champion du monde 500cc a tout d'abord gagné avec Norton puis MV Agusta avant de terminer sa carrière avec Honda dans les années 60, et compte 37 victoires au total.

Deux décennies plus tard, Randy Mamola a succédé au Britannique en s'imposant avec Suzuki, Honda puis Yamaha. Ses 13 victoires, ajoutées aux 41 podiums décrochés durant sa carrière en catégorie reine, ne lui ont néanmoins pas permis de décrocher le Graal, malgré six saisons terminées sur le podium du championnat.

Eddie Lawson a effectué une grande partie de sa carrière chez Yamaha, et les sept années de collaboration avec le constructeur ont été auréolées de trois titres mondiaux et de 26 victoires. Parti chez Honda en 1989, l'Américain a enfoncé le clou en étant à nouveau sacré Champion du monde grâce à 13 podiums, dont quatre victoires. Pour sa dernière année en 500cc, il s'est offert une ultime victoire avec Cagiva avant de tirer sa révérence.

Depuis, d'autres pilotes ont pu espérer ajouter ce record à leur palmarès, à l'image de Valentino Rossi, qui a tout raflé avec Honda et Yamaha avant de connaître deux saisons compliquées chez Ducati ; ou encore Jorge Lorenzo, vainqueur chez Yamaha et Ducati et qui n'est pas parvenu à s’adapter à la Honda. Maverick Viñales et Jack Miller ont donc une grande opportunité qui s'offre à eux cette année.

