Viñales revient motivé : "Je ne pensais pas qu'ils allaient me rappeler"

Près de trois mois après son dernier départ en MotoGP, Maverick Viñales va retrouver sa KTM au GP du Japon. Un retour auquel il ne croyait pas vraiment ces dernières semaines.

Viñales était diminué physiquement, avec une épaule gauche qui le fait souffrir depuis plus d'un an, mais il gagne petit à petit en force et son test au Red Bull Ring a été concluant, même s'il s'est fait au guidon de la KTM version 2027, moins physique.

Cette moto 2027, on sait que Viñales ne la pilotera pas en course, puisqu'il n'a pas été retenu par KTM et Tech3... mais il espère encore trouver un rôle en MotoGP l'an prochain, visiblement en tant que pilote d'essais. Voici son échange avec les journalistes ce jeudi dans le paddock de Motegi, dans lequel il est revenu sur sa condition physique et son statut actuel.

Bon retour ! Comment te sens-tu ?

Loin de chez moi ! [rires] Finalement, ce n'est pas mauvais. Je profite du moment. Je suis très curieux de voir où j'en suis dans la convalescence. Je suis vraiment motivé.

Tu as fait un tour pour découvrir le nouvel asphalte ?

Je ne savais pas qu'il était nouveau, mais ça a l'air bon. Ce sera encore plus dur pour moi, parce qu'on peut mettre beaucoup de puissance sur un asphalte neuf.

Quelles sont tes attentes ?

Je n'ai aucune attente. Je veux finir la course, c'est mon objectif. Cela fait longtemps que je n'ai pas piloté la moto, et j'ai fait un petit test. En fait, c'était bien, je me sentais bien, mais ce n'était que quelques tours. J'ai fait une simulation de course sprint et ça allait. Mais je pense que l'Autriche n'est pas aussi dure que le Japon. On verra, mais je suis curieux. On dirait que la moto fonctionne assez bien. Il faut aussi voir la moto.

Es-tu surpris des performances d'Acosta ?

Non, je ne suis pas surpris. Il donne tout, donc ça allait venir à un moment. Si on insiste beaucoup sur tous les circuits, il y en aura un où la moto sera peut-être meilleure et on aura une chance. Il fait un bon travail.

Comment as-tu passé cette période loin des circuits ? Comment te sens-tu ?

Je me suis senti tellement bien... Malheureusement, c'était très bien. Pas de voyages, j'étais avec ma famille, un gros entraînement... La seule chose qui me manquait vraiment, c'était la moto : ces sensations d'être à la limite et d'attaquer.

C'était deux mois sans rouler parce que je ne voulais faire aucun mouvement bizarre, ou autre, qui aurait créé une inflammation, donc je me suis vraiment entraîné tous les jours pour gagner en force. Quand je suis monté sur la R1 en piste, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai énormément apprécié. J'ai aussi attaqué en Autriche. C'est ce qui m'a permis de rester en MotoGP, cette sensation était sympa.

Maverick Viñales n'a plus piloté la KTM 2026 depuis le GP d'Allemagne. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Est-ce résolu pour de bon ?

Ce n'est pas résolu, j'ai encore beaucoup de travail. Il y a de petits progrès tous les mois. Il reste du chemin. C'est peut-être suffisant pour piloter la moto de l'an prochain. Je l'ai essayée et elle est très facile à piloter. Mais une MotoGP est une bête, donc je dois vraiment comprendre la situation. J'ai roulé avec des pneus différents, sans le variateur de hauteur à l'arrière... La moto n'était pas aussi puissante que d'habitude.

Je n'en ai pas fini ici

As-tu pu penser à ce que tu veux faire l'an prochain ?

C'est une bonne question. Je n'en ai pas fini ici. J'ai de nombreux objectifs à remplir. Il n'y a plus de place [pour un poste de titulaire]. Malheureusement, les décisions de KTM me mettent sur la touche, et c'était trop tard, je n'avais plus aucune chance. Mais on ne sait jamais pour la suite. Il se passe beaucoup de choses, peut-être qu'une porte peut s'ouvrir. Mon premier objectif est de récupérer pour être totalement en forme et pouvoir attaquer au maximum. Après, on verra. Je ne veux pas renoncer donc je vais essayer. On verra.

Es-tu prêt à être pilote d'essais ? Avec le calendrier actuel, beaucoup de pilotes sont blessés...

Je dois trouver une solution. Quand il y aura une opportunité, je la saisirai. J'ai encore beaucoup de travail. J'ai été absent deux mois. Dans ma tête, je me disais vraiment que je n'allais jamais revenir. J'avais cette impression. Mais me voilà ! Je suis vraiment content que ça reprenne, surtout avec les gars [de l'équipe] qui travaillent énormément. Mon objectif est de récupérer. C'est mon principal objectif.

Comment as-tu recommencé à y croire ?

La décision revient à une seule personne. Je ne pensais pas qu'ils allaient me rappeler. Mais ils m'ont rappelé et j'ai été heureux de faire le test parce que j'ai pu voir où j'en étais. C'était très important. Sinon, le prochain test aurait été avant Phillip Island. [...] Je serais revenu parce que c'est ma dernière année, mais c'est sûr que je n'aurais pas fini la course ! Être absent si longtemps et revenir à Phillip Island... Donc revenir au Japon, c'est dur mais c'est aussi une bonne préparation. Il reste encore beaucoup de courses. Je veux vraiment voir si je peux revenir à mon meilleur niveau et faire de bons résultats.

Maverick Viñales espère trouver une place pour 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Comment est ton épaule par rapport au Sachsenring ?

Pour moi, le problème du Sachsenring c'est que tout était sur la gauche, donc mon épaule était épuisée, je n'avais plus aucune force. Depuis le Sachsenring, j'ai passé quelques examens, avec une machine qui mesure les newtons – je ne sais pas précisément – et j'ai progressé de 10% ou 15%, ce qui est beaucoup en peu de temps.

J'ai suivi un traitement différent, avec [des injections] de plasma, ça s'appelle PRP, et ça fonctionne assez bien. Une fois la saison finie, je le referai. C'est en trois fois, il faut attendre, puis trois nouvelles fois. Je ferai les prochaines quand ce sera terminé. Mais ça fonctionne donc je suis assez content.

Je pense que ça ne sera pas comme en étant en pleine forme, mais je pense que ça ira pour piloter une moto. Si j'étais tennisman ou gaucher, ça ne serait pas très bon, mais pour piloter une moto, avec différents angles, je pense que ça ira. Et encore plus avec la prochaine génération de motos, qui seront plus faciles à piloter et moins physiques.

Qu'as-tu pensé de cette moto ?

J'ai fait quelques tours et c'était facile. J'ai enchaîné 11 tours et je me sentais bien. C'était une bonne sensation. C'est comme une Moto2 avec un bon moteur. C'est très beau.