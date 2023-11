Viñales et Oliveira fidèles à Aprilia, sans fermer la porte Honda pour 2025

Dans sa quête effrénée d'un pilote à recruter entre l'annonce du départ de Marc Márquez, faite il y a précisément un mois, et le premier test de l'intersaison qui aura lieu le 28 novembre, Honda a évalué un certain nombre de candidats, et notamment parmi les pilotes les plus en vue du championnat.

Deux des pilotes Aprilia ont ainsi approchés, sans que ces pistes puissent être creusées durablement. C'est le cas de Maverick Viñales, qui n'a pas longtemps laissé planer le doute. "Je le répète souvent, mon engagement est avec Aprilia, j'ai un contrat jusqu'en 2024. Pour l'avenir, je ne sais pas, tout peut arriver, mais à l'heure actuelle je suis engagé avec Aprilia", a réédité l'Espagnol vendredi à Sepang.

Toutefois, bien qu'il reste en poste pour la saison prochaine, Viñales n'a pas caché être ravi de l'intérêt qui lui est porté, d'autant qu'il sera bel et bien sur le marché dans quelques mois : "Je dois dire que c'est vraiment agréable à entendre, c'est quelque chose de bien. Je veux aussi qu'Aprilia l'entende : il faut qu'ils poussent s'ils me veulent ! [rires] Mais c'est toujours formidable que Honda, par exemple, qui est une grande marque, pense à vous. Cela signifie que vous faites du bon travail."

Viñales l'assure, ce ne sont pas les mauvaises performances actuelles de Honda qui l'ont fait reculer. "Il y a toujours des cycles. Il faut avoir de la chance ! Les choix sont toujours pour les braves, mais il faut aussi de la chance", a souligné l'ancien pilote Yamaha, qui semble ne se fermer aucune porte pour l'avenir. "À l'heure actuelle, les constructeurs européens font la différence, mais à l'avenir on ne sait pas, car tout change très vite dans ce milieu."

Miguel Oliveira, lui, a semblé rester en lice un peu plus longtemps que son collègue, et ce malgré des affirmations divergentes par médias interposés avec son directeur d'équipe, tous deux se contredisant sur le fait que le Portugais dispose ou non d'une clause de rupture dans son contrat. Il restera finalement bel et bien chez RNF, avant lui aussi d'étudier le marché pour 2025.

Au-delà de ce que son accord actuel lui permettait de faire ou non, Oliveira a suggéré que c'est le fait que le HRC n'offre qu'une année d'engagement qui a pesé sur sa décision. Interrogé vendredi sur le manque de vision du programme Honda, il a répondu : "Ce n'est pas ça. C'est qu'ils veulent un pilote pour un an, et je pense qu'aujourd'hui, c'est trop risqué de faire ça. Même quand vous êtes le plus grand constructeur au monde, avec toutes les capacités économiques, et probablement aussi humaines, pour concevoir une moto et former une équipe forte, je dirais qu'en tant que pilote, rompre une relation avec un constructeur pour aller chez un autre sans avoir cette garantie pour l'avenir, c'est assez difficile."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira n'a pas voulu prendre le risque d'un contrat d'un an.

La situation aurait-elle été différente s'il avait reçu la proposition d'un contrat de deux ans ? "Oui, ce serait différent, parce que c'est un guidon d'usine. Je ne pourrai probablement avoir de guidon d'usine qu'en 2025 ou 2026, donc oui, ils m'auraient offert plus que ce que j'ai aujourd'hui. Mais il faudrait quand même que je rompe une relation. Je pense que c'est assez clair, alors je suis heureux là où je suis actuellement."

La grande majorité des pilotes arrivera en fin de contrat la saison prochaine, ce qui signifie que de nouvelles opportunités s'ouvriront dès les premiers mois de l'année, tant pour les pilotes que pour les constructeurs. "C'est un business, ils cherchent des opportunités, et nous aussi", a souligné Oliveira au sujet de Honda. Et lui-même espère voir se présenter l'opportunité de rejoindre l'équipe officielle Aprilia lorsque le marché bougera. "Chaque pilote arrive au bout de ce cycle de contrat de deux ans l'année prochaine, donc de toute façon tout sera ouvert. Je ne vois pas comment il serait possible de prendre un tel risque sans avoir la garantie de continuer."

Je ne vois pas comment il serait possible de prendre un tel risque sans avoir la garantie de continuer.

À un stade aussi avancé de la saison, pratiquement tous les titulaires actuels de la catégorie MotoGP avaient déjà un contrat en poche pour 2024 lorsque la rupture Honda-Márquez a été actée, ce qui a forcément compliqué la tâche d'Alberto Puig, missionné pour dénicher le remplaçant providentiel de l'Espagnol. Ainsi, Luca Marini a été envisagé, mais ne semble pas pouvoir rompre son contrat avec VR46.

Parmi les actuels pilotes MotoGP, le nom de Pol Espargaró a lui aussi circulé, jusqu'à ce que l'Espagnol annonce son choix de rester lié à KTM, bien que le constructeur autrichien l'ait écarté de son quatuor de pilotes de course pour la saison prochaine. Précédemment, Johann Zarco avait quant à lui exclu l'idée de passer du team LCR à Repsol Honda, faute de proposition intéressante.

Fabio Di Giannantonio, lui, espère voir toutes ces options être rayées les unes après les autres pour enfin confirmer le transfert sur lequel il compte, unique solution pour qu'il reste engagé dans la catégorie reine alors que Marc Márquez le remplacera chez Gresini.