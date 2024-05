Viñales dit avoir "des portes ouvertes" en dehors d'Aprilia

Dimanche, quelques minutes avant le départ du Grand Prix de Catalogne, Massimo Rivola a répondu aux questions de Jorge Lorenzo, consultant pour la chaîne espagnole DAZN, et le PDG d'Aprilia Racing a assuré à cette occasion que Maverick Viñales serait toujours en poste la saison prochaine.

Questionné par le triple Champion du monde sur les plans d'Aprilia à la suite de l'annonce du départ à la retraite d'Aleix Espargaró, Massimo Rivola a réédité son intérêt pour un pilote italien, qui pourrait intégrer l'équipe officielle la saison prochaine.

"Nous devons attendre que Ducati prenne sa décision", a-t-il rappelé, alors que le choix de Borgo Panigale doit clarifier l'avenir de quelques grands noms de la grille. "Ensuite, il pourrait y avoir des pilotes italiens intéressants, comme Enea Bastianini ou Marco Bezzecchi", a-t-il ajouté, sans fermer la porte à des pilotes de premier plan comme Jorge Martín ou Marc Márquez, puisqu'il doute que ceux-ci se contenteront d'une place dans une équipe satellite en 2025.

Massimo Rivola a également été interrogé sur Maverick Viñales, dont le contrat se termine à la fin de la saison. "C'est confirmé", a-t-il alors déclaré. Sauf que le principal intéressé a démenti cette affirmation à l'issue de la course, dimanche après-midi. "Non, non, je ne suis pas confirmé. Je n'ai pas de contrat pour l'année prochaine", a réagi Viñales en répondant à une question de Motosport.com.

"Il y a évidemment beaucoup d'intérêt au fait de continuer [ensemble] parce que nous faisons du très bon travail, mais je regarde la journée d'aujourd'hui, je regarde Le Mans ou Jerez, et il faut attendre. Il faut attendre", a soufflé le pilote espagnol, en grande difficulté tout le week-end à Barcelone, où il a expliqué avoir eu l'impression de rouler sans cesse sur de la glace. Seulement 12e à 22 secondes du vainqueur cet après-midi, il a ajouté : "Il y a des portes ouvertes et il faut attendre un peu pour décider ce qui est le mieux pour moi en termes de performance."

"Je veux gagner, sincèrement, et je pense que j'ai la capacité de me battre pour gagner, mais il faut que je regarde bien quelle est la meilleure option. Qu'est-ce qui est le plus complet, quel est le package qui me donnera la meilleure option, le maximum pour exploiter mon meilleur niveau", a conclu Maverick Viñales.