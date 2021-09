Viñales doit adapter son style de pilotage à l'Aprilia

Maverick Viñales prendra le départ de sa première course en tant que pilote Aprilia depuis la 19e place sur la grille ce dimanche au Motorland Aragón, ayant trouvé une seconde dans son temps au tour ce samedi par rapport à vendredi. L'Aprilia ayant une mécanique complètement différente de la Yamaha qu'il pilotait de 2017 à cet été, Viñales s'est rendu compte que son style de pilotage habituel ne convenait pas du tout à la RS-GP.

"Je dois dire que quand j'ai fait le time attack, je n'ai pas trop réfléchi et j'ai juste continué de faire pareil qu'avant, et c'était totalement mauvais", répond l'Espagnol lorsque Motorsport.com lui demande si son style de pilotage convient mieux à l'Aprilia qu'à la Yamaha dans cet exercice. "J'entre juste trop vite dans les virages et il faut que je fasse le chrono d'une manière différente. C'est bon pour le rythme [de course], certainement, mais pas pour le time attack."

"Je dois donc réinitialiser mon esprit, je dois faire plus de tours pour comprendre comment faire de bonnes qualifs ici [chez Aprilia]. Dans l'ensemble, nous sommes assez satisfaits car nous pensons avoir beaucoup de marge [d'amélioration] et c'est le plus important. Il faut comprendre la moto, j'ai encore besoin de beaucoup de tours. C'est sûr que ce n'est pas la piste la plus facile pour commencer, mais c'était bien car on connaît la réalité, et la réalité est qu'il faut que je travaille beaucoup sur le style de pilotage et sur la compréhension de la moto."

"Aujourd'hui, c'était la première fois que je testais les pneus durs en, je ne sais pas, peut-être trois ans, et c'était positif. Cela signifie que tout est différent. Il faut donc que j'apprenne et que je continue à travailler."

Évoquant les pièces de la moto qui se démarquent déjà pour lui, Viñales salue l'accélération de la RS-GP mais admet qu'il doit encore comprendre comment est libéré le couple de l'Aprilia à moteur V4 ainsi que la manière dont freine cette dernière.

"Ce que j'aime, sur cette moto, c'est que l'accélération est vraiment bonne. Je veux dire, la progression du moteur. Il faut juste que je comprenne le couple parce qu'il est différent, évidemment. Il est très différent et il faut que je le comprenne car il se comporte d'une manière dans une courbe et d'une autre à la sortie d'un virage. Il faut donc que je m'y habitue pour tirer la performance maximale de l'accélération."

"Mais ce que j'aime aussi, c'est que je pouvais utiliser le pneu dur [à l'avant] et cela m'a donné beaucoup de feedback sur le freinage en dur. C'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude, j'étais habitué à toujours rouler avec le [tendre], avec une petite sensation d'instabilité. Utiliser le dur donne une bonne stabilité, c'est quelque chose d'agréable. Il faut aussi que je travaille sur le freinage. Je pense que c'est le domaine qui a changé, bien plus que le reste", conclut-il.