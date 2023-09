Viñales "très optimiste" après avoir trouvé de nouveaux réglages

Aprilia n'a pas pu lutter pour les premières places au GP d'Inde et après avoir pris la huitième place en course sprint, Maverick Viñales évoquait de sérieuses difficultés dans les phases de freinage. L'Espagnol a décroché exactement le même résultat dans la course principale mais il en est sorti bien plus satisfait, notamment parce qu'il a mis le doigt sur des réglages très prometteurs.

Alors qu'il avait passé l'essentiel de l'épreuve de samedi à la même position, il a dû multiplier les dépassements dimanche, après avoir été gêné au tout premier virage. Neuvième sur la grille, Viñales n'était plus que 19e après être passé dans la zone de dégagement, mais il a ensuite profité des différentes chutes et multiplié les dépassements jusqu'à la huitième position.

"J'ai été poussé hors de la piste et je me suis retrouvé dernier", a expliqué le pilote Aprilia. "Après, la remontée a été très bonne donc je suis content. Ce week-end, on n'a jamais trouvé de bonnes sensations sur la moto mais on a fait de gros changements de réglages pendant le warm-up, des choses jamais explorées. On voulait faire la course avec ça pour comprendre. Sincèrement, j'ai eu les meilleures sensations du week-end en course donc il faut en tirer les leçons."

"On a juste eu du mal avec l'arrière sur les freins", a expliqué Viñales. "Au warm-up, on a fait de gros changements sur la moto et j'ai roulé avec ça en course. Je voulais faire ce pari parce que je savais qu'en faisant la course avec de nouveaux réglages, il y a toujours quelque chose à apprendre. On a compris que comme ça, je pouvais freiner plus fort. C'est fantastique parce qu'au Japon, on doit freiner plus fort."

"Même si je n'aime pas le résultat, ou qu'il ne correspond pas à ce que je pensais possible, je suis très optimiste parce qu'on a trouvé quelque chose sur les freins, que l'on n'avait pas pu trouver pendant le test [de Misano]. C'est fantastique."

Viñales "chanceux" d'avoir été suffisamment loin pour faire son pari

Les difficultés d'Aprilia pendant le week-end ont peut-être été un mal pour un bien selon Viñales, puisqu'elles ont poussé l'équipe à se lancer dans cette expérimentation fructueuse. Les nouveaux réglages ont permis de faciliter le freinage en réduisant la surface de contact du pneu arrière.

"C'est bizarre ! Avec l'Aprilia, on peut freiner très, très fort, mais l'arrière ne se décharge jamais. [En course], on a provoqué le déchargement de l'arrière. Je pouvais freiner dix mètres plus tard, soulager l'arrière et wahou, beaucoup ralentir la moto. C'est fantastique. J'aime cette sensation, c'est une chose que j'ai souvent demandée."

"On a été chanceux de ne pas partir quatrième ou cinquième, ce qui n'aurait pas permis de faire ce pari. On l'a fait et je pense qu'on peut beaucoup apprendre de ce week-end. Avec cette carcasse [apportée par Michelin], notre moto est très difficile. Ça devient un peu comme en Autriche, c'est compliqué."

Maverick Viñales

"Je pense que le pneu est plus dur et que c'est difficile pour nous", a ajouté Viñales. "Sur des pistes comme Montmeló, on a des choses sur la moto qui offrent un avantage mais sur d'autres pistes, c'est plus négatif. On doit comprendre ce que c'est parce qu'on ne l'a pas encore bien saisi. Peut-être qu'avec les données [du GP d'Inde], on va commencer à comprendre plus de choses."

Le résultat du GP d'Inde est loin du niveau attendu de la part d'Aprilia deux courses seulement après le spectaculaire doublé de la marque à Barcelone, mais Viñales reste encouragé par son rythme et les progrès effectués.

"Je dis toujours toujours qu'on doit être positifs et au final, dans un très, très mauvais week-end, on est huitième. Un top 5 était potentiellement possible si je n'étais pas sorti de la piste, alors que c'était un mauvais week-end. C'est énorme, c'est fantastique. On a trouvé les réglages un peu tard. S'agissant d'une nouvelle piste, [où il faut étalonner la] boîte de vitesses, etc, on n'y arrivait pas, mais je suis content parce qu'il y a du positif sur la moto que l'on a testée [en course], surtout au freinage."

D'autres progrès restent nécessaires sur la RS-GP, notamment pour appréhender la chaleur. Aleix Espargaró a abandonné à cause d'une moto "bouillante" et Viñales espère du changement avant les prochains déplacements en Malaisie et en Thaïlande, où les machines et les pilotes devraient à nouveau être confrontés à des températures très élevées : "Il faut faire quelque chose sur la moto parce que ça m'inquiète. Vraiment, vraiment."

"Si ça brûle la jambe ou quelque chose, je m'en fiche, vraiment, je suis assez solide. Mais ici, avec la chaleur, à six tours de l'arrivée je ne pouvais plus respirer. Ça m'était arrivé la dernière fois à Sepang. C'est une chose que l'on doit améliorer, mais j'ai fini la course et je revenais sur les autres."