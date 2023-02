Viñales valide les développements d'Aprilia : il a retrouvé son point fort

Charger le lecteur audio

C'est un Maverick Viñales très enthousiaste qui a bouclé le test de Sepang. À l'approche de sa deuxième saison complète avec Aprilia, le pilote espagnol sent son potentiel plus élevé que jamais avec la RS-GP, grâce en particulier à un domaine dans lequel il a perçu une amélioration qui pourrait être centrale pour son pilotage.

"L'un des éléments sur lesquels j'ai le plus progressé par rapport à l'année dernière, c'est à l'accélération, pour contrôler les glissades. Dans ce domaine j'ai beaucoup progressé au cours de ces journées", s'est-il félicité.

"Je veux essayer cela sur une autre piste, parce que la manière dont j'ai pu contrôler la vitesse sur celle-ci a été excellente et je voudrais voir si j'ai les mêmes sensations ailleurs. Je pense que ce sera essentiel avec les pneus usés. Évidemment, quand on fait un time attack on peut attaquer et patiner, mais quand on fait une course il faut se trouver dans la bonne fenêtre en termes de patinage et je pense que j'arrive beaucoup mieux à le contrôler."

Le test de Sepang :

Après son arrivée chez Aprilia en cours de saison 2021, Viñales a connu une année 2022 plutôt transitoire, durant laquelle il a néanmoins réussi à faire son retour sur le podium et à se rapprocher de la victoire. Convaincu qu'il ne lui a manqué que peu de choses pour franchir la dernière étape, ce qu'il a perçu à Sepang pourrait bien signifier que tout est désormais enfin réuni pour lui.

"Le potentiel de mon style de pilotage est basé sur l'accélération et si j'arrive à l'exploiter au maximum, je serai rapide, j'en suis certain", s'est-il réjoui. "Ça a été mon point fort pendant ma carrière et l'année dernière je n'avais pas cela : à Silverstone j'avais eu une chance de victoire, mais mon pneu s'était dégradé, et pareil à Assen. Mais cette année, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé cela alors je suis très content sur ce point."

Alors que son coéquipier Aleix Espargaró a eu du mal à voir le verre à moitié plein à l'issue de ce test, ne pouvant s'empêcher de constater la force du groupe Ducati, Maverick Viñales est allé jusqu'à estimer qu'Aprilia pourrait avoir des chances de victoire à chaque week-end. "Je pense que si on se donne au maximum et qu'on exploite tout le potentiel de la moto, c'est possible", a-t-il répondu au micro du site officiel du MotoGP lorsque cette question lui a été posée.

Tout assembler lors du prochain test

Maverick Viñales figure en troisième position du classement de ces premiers essais de l'année, seul pilote à avoir pu se mêler aux Ducati dans le top 5. Lui et son coéquipier ont également enregistré la meilleure vitesse de pointe de ces trois jours, une V-max de 337,5 km/h identique à celle de Pecco Bagnaia sur la Ducati. "Je suis très satisfait du travail mené par Aprilia pendant l'hiver, je leur en suis franchement reconnaissant. J'ai des sensations très naturelles sur la moto", a-t-il expliqué, déjà impatient de passer à la suite.

Maverick Viñales a chaleureusement salué le travail mené par Aprilia pendant l'hiver

Si ce premier contact de l'année avec sa MotoGP s'est révélé très prometteur, le prochain rendez-vous n'en sera pas moins important. Lors du deuxième et dernier test de pré-saison, les 11 et 12 mars au Portugal, il faudra réussir à assembler tous les éléments positifs évalués à Sepang et définir ce que sera la version de course de la RS-GP 2023. Viñales estime par ailleurs que la moto de Noale n'a pas encore révélé tout son potentiel.

"Je sens qu'on peut encore pas mal progresser. On a essayé beaucoup de pièces. Au final, on n'a rien fait sur les réglages, on n'a fait qu'essayer des pièces, encore et encore. À Portimão il faudra qu'on réunisse toutes les infos et qu'on progresse encore", a-t-il indiqué. "Il y a toujours des choses à améliorer, bien sûr, je pourrais demander d'autres choses ! Mais pour le moment je suis content, Aprilia a fait du bon boulot et il faut le dire."

"En ce qui concerne le châssis et le bras oscillant, c'est assez clair. Il faut encore qu'on comprenne l'aéro. J'ai essayé l'avant et l'arrière, qui apportent du positif et du négatif, mais on doit faire plus de tours. On a juste fait cinq tours, puis il s'est mis à pleuvoir, donc il va falloir qu'on essaye cela un peu mieux à Portimão parce que je pense qu'il y a un gain, en particulier sur les freins. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus, il est important de faire des tours."

"J'ai changé je ne sais combien de pièces. La plupart du temps, j'avais quelque chose de nouveau sur la moto et je l'essayais, alors il est plutôt difficile d'imprimer un rythme ou d'avoir une bonne moto pour faire un tour [dans ces conditions]. On a encore besoin de temps pour travailler, mais même en sentant qu'on peut encore progresser, les chronos sont là, la vitesse est là. Ce que je ressens par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai désormais beaucoup plus de vitesse."