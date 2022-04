Viñales : La victoire d'Espargaró "bonne pour tout le monde" chez Aprilia

Charger le lecteur audio

Maverick Viñales avait le sourire des grands jours dimanche soir, alors que régnait une ambiance de fête dans le stand Aprilia après le succès total d'Aleix Espargaró, le plus rapide en essais libres, en qualifications, au warm-up, vainqueur et auteur du meilleur temps de la course, et désormais leader du championnat. Mais le pilote de Roses se réjouissait aussi de sa performance personnelle puisqu'en s'étant placé cinquième sur la grille de départ et septième à l'arrivée, il a connu, et de loin, son meilleur week-end avec la RS-GP depuis qu'il a rejoint les troupes de Noale l'été dernier en provenance de Yamaha.

"Je trouve qu'on a très bien travaillé pendant tout le week-end", se félicitait-il auprès du site officiel du MotoGP. "Je me suis très bien senti pendant toute la course, j'ai juste perdu un peu de temps dans les dix derniers tours. C'était bien en tout cas d'être devant, d'apprendre et de comprendre la moto. Il faut continuer à travailler. C'est la seule chose que je puisse dire, je continue à apprendre la moto et à travailler pour être plus régulièrement aux avant-postes."

Viñales a senti un véritable déclic pendant le warm-up du Grand Prix d'Indonésie, deux semaines plus tôt, grâce à des changements opérés sur les réglages de son châssis. "C'est parti de là. On a beaucoup changé les réglages. Juste une philosophie un peu différente et je me suis d'emblée senti mieux." L'essentiel, dès lors, était de confirmer ces nouvelles sensations, et dès les premiers essais libres, il a su qu'il avait pris la bonne voie. "Après [le week-end] ici, on peut appeler cela une base", a-t-il précisé. "Avant, c'était difficile car on n'avait pas le rythme mais maintenant on l'a, on a plein de choses. À présent il faut qu'on commence à construire. Pour le moment, on n'en est qu'à la base, la seule chose que l'on peut faire est progresser."

"Je pense que cette course était l'une des plus importantes de la saison pour nous car on avait besoin de confirmer que la tendance que l'on avait prise dans les réglages à Mandalika était correcte. Là, on peut confirmer qu'elle l'est. Je me sentais bien mieux avec la moto dans les premiers tours. Il y a bien sûr encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses encore à apprendre et à comprendre, mais le plus important est d'avoir une base et de construire à partir de là."

Maverick Viñales, Aleix Espargaró et l'équipe Aprilia

Hors des points en Indonésie, n'ayant pu exploiter ses progrès sous la pluie, Viñales s'est cette fois classé septième, à six secondes et demie de son coéquipier, que Massimo Rivola voit comme "la référence parfaite" pour lui, certain de l'émulation qui va se mettre en place entre eux. Alors que le championnat fait maintenant route vers Austin, une des pistes qu'il préfère, l'Espagnol n'entend pas nourrir d'espoirs démesurés pour cette course et vise toujours Jerez comme échéance pour réussir à optimiser au maximum l'Aprilia.

"Je pense que j'ai encore besoin d'apprendre, encore besoin de trouver de la confiance avec la moto. Je me laisse jusqu'à Jerez pour être au maximum avec la moto et avec l'équipe. On continue à apprendre, on apprend très vite car ce n'est que ma troisième course avec cette nouvelle moto et c'est vraiment super d'être dans le top 10, et surtout parce que je sens que je pouvais faire mieux. Quoi qu'il en soit, on a bien travaillé, maintenant on a beaucoup de données à comprendre. Et mon coéquipier a gagné, donc je pense qu'on ne pourrait pas en demander plus ce week-end !"

Jugeant le succès de son acolyte "bon pour tout le monde et très bon pour la confiance du team", Viñales se montre plus serein que jamais pour la suite de la saison. "On sait que le championnat est très long, on sait qu'il ne faut pas se précipiter. On a le temps pour apprendre, pour continuer à travailler. Et ce qui est positif, c'est qu'Aleix travaille de façon fantastique. Il a montré que la moto a le potentiel pour gagner, il a gagné ici en Argentine donc c'est juste une question d'adaptation, une question de temps. Il faut continuer à travailler, garder la tête dans le guidon et ne pas s'arrêter. Honnêtement, je suis très content pour l'équipe car je pense qu'une victoire va beaucoup changer l'image de l'équipe et ça compte. Parfois, la présence dans les médias est importante."

Avec Charlotte Guerdoux