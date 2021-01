Viñales et Zarco en piste fin janvier à Jerez

Maverick Viñales et Johann Zarco se mêleront à un test de leurs collègues du championnat WorldSBK fin janvier, l'occasion pour eux de reprendre la piste sans toutefois être encore autorisés à piloter leur MotoGP.

Un mois avant de retrouver leur équipe pour le premier test de pré-saison, programmé du 19 au 21 février à Sepang, les deux hommes auront l'opportunité de retrouver les sensations de vitesse sur circuit en prenant exceptionnellement le guidon d'une machine de série. Il s'agira en l'occurrence d'une Yamaha R1 pour Viñales et d'une Ducati Panigale V4S pour Zarco.

Le MotoGP sera également représenté par deux pilotes d'essais, Michele Pirro, qui est annoncé au guidon d'une Panigale V4S pour le compte de Ducati, et Stefan Bradl, qui lui devrait prendre le guidon de la Honda RV213V pour un roulage de mise au point qui précèdera les essais officiels.

La piste de Jerez a été réservée par plusieurs équipes WorldSBK pour les 20 et 21 janvier afin d'y réaliser des essais privés en vue d'un début de saison repoussé cette année au mois d'avril, la crise persistante du coronavirus ayant entraîné le report de la traditionnelle manche d'ouverture de Phillip Island.

Parmi les pilotes annoncés se trouve notamment le Champion du monde Jonathan Rea. Alex Lowes sera lui aussi présent pour le compte de Kawasaki, de même que le binôme officiel Ducati − Scott Redding et la nouvelle recrue Michael Ruben Rinaldi − et celui de Honda − Álvaro Bautista et Leon Haslam.

Cette séance marquera par ailleurs les débuts de Tito Rabat au sein de sa nouvelle équipe, le team Barni, et au guidon de la Ducati qui lui est confiée pour relancer sa carrière en WorldSBK après son départ du MotoGP. Lui aussi toujours membre du clan Ducati, bien qu'il ne fasse plus partie de l'équipe officielle, Chaz Davies roulera pour le compte du team Go Eleven.

Isaac Viñales, cousin de Maverick, sera quant à lui au guidon de la Kawasaki de sa nouvelle équipe, Orelac Racing, en vue de ses débuts en WorldSBK cette saison après deux ans en WorldSSP.

Pilotes confirmés pour le test de Jerez (20-21 janvier)