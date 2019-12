20 moments forts dans la saison MotoGP 2019

#1 GP du Qatar 1 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La saison 2019 s'ouvre au Qatar avec une pole position d'Andrea Dovizioso doublée d'une victoire qu'il arrache à Marc Márquez pour seulement 23 millièmes. Ce n'est que le premier duel qui cette année nous tient en haleine jusqu'à l'arrivée, mais d'autres vont suivre !

#2 GP du Qatar 2 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le Grand Prix se prolonge toutefois sur tapis vert, car le nouveau spoiler de la Ducati est contesté par les autres constructeurs et le résultat placé sous investigation. Les représentants des marques sont auditionnés par la Cour d'appel de la FIM avant que la victoire de Dovizioso ne soit définitivement validée.

#3 GP des Amériques 3 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Du jamais vu à Austin : Marc Márquez tombe alors qu'il occupe confortablement la tête de la course et n'y a jamais été battu. C'est d'autant plus un événement qu'il s'agira tout bonnement de la seule course de l'année sur laquelle il manquera l'une des deux premières places. La victoire, elle, revient à Álex Rins, qui s'impose pour la première fois en MotoGP.

#4 GP d'Espagne 4 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Il avait déjà tapé dans l’œil des observateurs en se qualifiant à la cinquième place dès son premier Grand Prix, et en Espagne, pour la quatrième manche de la saison, Fabio Quartararo décroche sa première pole position, en battant le record de précocité de Marc Márquez. Cinq autres suivront en 2019 pour le rookie.

#5 GP de France 5 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images L'ordre établi est quelque peu chamboulé au Mans lorsque la pluie vient perturber les qualifications du Grand Prix de France. Valentino Rossi crée la surprise en remportant la Q1 en pneus slicks sous l'averse. En Q2, le même pari, imité par d'autres, allait connaître moins de réussite.

#6 GP d'Italie 6 / 20 Photo de: Ducati Corse Après Álex Rins, c'est au tour de Danilo Petrucci de signer sa première victoire. Comme dans un rêve, le pilote italien s'impose sur son Grand Prix national, au Mugello, au guidon de la Ducati officielle, en battant dans une fin de course endiablée Marc Márquez et Andrea Dovizioso.

#7 GP de Catalogne 7 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images En difficulté avec la Honda, Jorge Lorenzo apparaît en progrès à Barcelone, mais il provoque une chute collective aux avant-postes au départ de la course, éliminant les adversaires de Marc Márquez sur cette course.

#8 GP de Catalogne 8 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Toujours en Catalogne, Fabio Quartararo obtient son premier podium MotoGP, qui lui avait échappé à Jerez sur problème technique. Au total, le Français est monté sept fois sur le podium au cours de la saison.

#9 GP des Pays-Bas 9 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Déjà plusieurs fois blessé au cours des mois précédent et lourdement accidenté pendant le test post-course de Barcelone, Jorge Lorenzo est touché aux vertèbres dans une chute à Assen. Il sera absent quatre courses et ne s'en remettra jamais vraiment avant la fin du championnat, expliquant finalement que cet accident aura été un tournant dans sa saison, la dernière de sa carrière en MotoGP.

#10 GP d'Allemagne 10 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Mal parti depuis la deuxième place sur la grille, Fabio Quartararo connaît au Sachsenring son premier abandon sur chute, dès le deuxième tour, alors qu'il admet s'être précipité pour tenter de se rattraper.

#11 GP d'Autriche 11 / 20 Photo de: Michelin Sport Au moment où le paddock arrive sur le Red Bull Ring pour la 11e manche de la saison, Márquez compte déjà six victoires et Andrea n'en a toujours qu'une. Mais le pilote Ducati livre une course parfaite et arrache la première place à son adversaire au terme d'un duel époustouflant.

#12 GP d'Autriche 12 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dans les coulisses du Grand Prix d'Autriche, Johann Zarco décide de requérir auprès de KTM la rupture anticipée de son contrat et de renoncer ainsi à la saison 2020. En grande difficulté avec la RC16 depuis son arrivée, il apparaît en souffrance et a indéniablement besoin de sortir de cette spirale. Il sera finalement remplacé à partir du Grand Prix d'Aragón.

#13 GP de Grande-Bretagne 13 / 20 La chute de Fabio Quartararo au départ de la course provoque également celle d'Andrea Dovizioso, qui part dans un envol spectaculaire. C'est la deuxième fois que le pilote Ducati est envoyé au tapis cette saison et des points précieux lui échappent au championnat. Il se relève toutefois indemne.

#14 GP de Grande-Bretagne 14 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Un autre duel à couper le souffle se joue sur cette course et c'est Rins qui s'impose cette fois face à Márquez. Avec 13 millièmes d'écart entre les deux hommes à l’arrivée, ce Grand Prix est le quatrième le plus serré de l'Histoire en catégorie reine.

#15 GP de Saint-Marin 15 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Quartararo a déjà mené deux courses lorsqu'à Misano il passe 24 tours en tête. Márquez lui arrache cependant la victoire dans le dernier tour, comme il le fera à nouveau trois semaines plus tard en Thaïlande.

#16 GP de Thaïlande 16 / 20 Photo de: Chang International Circuit En Thaïlande, justement, Marc Márquez joue sa première balle de match au championnat. Lors des essais, cependant, il subit une chute spectaculaire.

#17 GP de Thaïlande 17 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Mais le roi n'est pas touché. Dès sa première opportunité, Márquez remporte le titre, le sixième pour lui en MotoGP et le huitième toutes catégories confondues. Sa saison aura été quasiment parfaite, avec 12 victoires et six deuxièmes places en 19 courses, et un total record de 420 points.

#18 GP d'Australie 18 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales est en progrès depuis le début de l'été et n'a plus manqué l'arrivée depuis qu'il s'est imposé à Assen. En Australie, il cède toutefois face à Marc Márquez alors que le drapeau à damier et la victoire sont en vue.

#19 GP de Malaisie 19 / 20 Photo de: MotoGP En Malaisie, une nouvelle fois, Márquez connaît une chute spectaculaire, dont il se relèvera indemne. Cette fois, il essayait de suivre Quartararo pendant les qualifications lorsqu'il a été éjecté par sa moto. Il y prend notamment un choc à l'épaule dont il ressentira les effets en fin de saison.