V-max aux essais hivernaux : les données encourageantes de Yamaha et KTM

Test de Sepang

Lors de la première séance d'essais officiels et collectifs organisés ce mois-ci, en Malaisie, la meilleure vitesse de pointe des MotoGP a été légèrement améliorée par rapport aux essais réalisés un an plus tôt, à la même période de l'année. À l'époque, la référence avait été établie par Ducati (Bagnaia) et Aprilia (Viñales et Espargaró) en 337,5 km/h.

Cette fois, une pointe à 338,5 km/h a été enregistrée par la KTM de Brad Binder et la Yamaha de Fabio Quartararo, peu habitué à si bien figurer dans cet exercice. Pour Yamaha, l'amélioration par rapport aux essais de l'an dernier est de 3,1 km/h, tandis que chez KTM elle est de 4,2 km/h, un gain suffisamment notable pour être apprécié dans les deux camps.

Les premières Ducati dans cet exercice ont été celles de Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi et Marc Márquez, la référence de la marque n'ayant pas bougé d'un iota par rapport à l'an dernier (337,5 km/h). Trois Honda ont affiché une pointe à 336,4 km/h, là aussi identique à l'an dernier. Enfin, la V-max d'Aprilia n'a été que de 335,4 km/h, soit une baisse de 2,1 km/h en un an.

V-max par constructeur au test de Sepang :

Yamaha et KTM : 338,5 km/h

Ducati : 337,5 km/h

Honda : 336,4 km/h

Aprilia : 335,4 km/h

Test de Losail

Il est plus difficile d'opérer des comparaisons sur le circuit de Losail, puisqu'il n'avait pas figuré au programme des essais hivernaux l'an dernier. En revanche, si l'on prend en considération le record absolu de chaque marque dans le cadre des Grands Prix disputés sur place, on note que Ducati est resté à 10,7 km/h de sa référence, et Honda et Aprilia ont manqué leur record pour 6,9 et 6,8 km/h respectivement.

Par contre, KTM a enregistré une vitesse de pointe à seulement 2,2 km/h de son record et Yamaha n'a pointé qu'à 1,1 km/h, confirmant potentiellement les progrès déjà notés dans cet exercice pour les deux constructeurs lors des essais de la Malaisie.

En termes de hiérarchie, c'est malgré tout Ducati qui a dominé ces essais qataris sur la feuille des vitesses de pointe, avec 351,7 km/h pour Bagnaia. Viennent ensuite Yamaha (Quartararo) et KTM (Acosta et Binder) en 349,5 km/h, puis Honda en 348,3 km/h grâce à Johann Zarco. Aprilia ferme à nouveau la marche avec une référence en 347,2 km/h obtenue par Miguel Oliveira.

V-max par constructeur au test de Losail :

Ducati : 351,7 km/h

Yamaha et KTM : 349,5 km/h

Honda : 348,3 km/h

Aprilia : 347,2 km/h

Les V-max de chaque pilote aux essais de pré-saison

Pilote Test Sepang Test Losail P. Bagnaia 337,5 km/h 351,7 km/h F. Di Giannantonio 336,4 km/h 350,6 km/h F. Quartararo 338,5 km/h 349,5 km/h B. Binder 338,5 km/h 349,5 km/h P. Acosta 336,4 km/h 349,5 km/h J. Zarco 336,4 km/h 348,3 km/h Á. Rins 334,3 km/h 348,3 km/h J. Martín 336,4 km/h 347,2 km/h M. Oliveira 335,4 km/h 347,2 km/h M. Bezzecchi 337,5 km/h 346,1 km/h E. Bastianini 335,4 km/h 346,1 km/h Á. Márquez 334,3 km/h 346,1 km/h A. Fernández 333,3 km/h 346,1 km/h R. Fernández 332,3 km/h 346,1 km/h M. Márquez 337,5 km/h 345,0 km/h J. Mir 336,4 km/h 345,0 km/h M. Viñales 334,3 km/h 345,0 km/h J. Miller 337,5 km/h 343,9 km/h L. Marini 336,4 km/h 343,9 km/h A. Espargaró 335,4 km/h 343,9 km/h T. Nakagami 335,4 km/h 340,6 km/h

Meilleure vitesse de pointe par pilote lors de chacun des tests officiels du mois de février, hors Shakedown.