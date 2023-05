VR46 veut garder Bezzecchi en 2024 mais avec une Ducati officielle

En cinq Grands Prix, Marco Bezzecchi s'est déjà complètement révélé. Le Rookie de l'année 2022 a remporté ses deux premières victoires MotoGP en Argentine et en France, et il arrivera à domicile au GP d'Italie en occupant la deuxième place du championnat à seulement un point du champion sortant.

Celui qui avait réalisé un début de saison comparable l'an dernier, Enea Bastianini, alors sur la Ducati satellite du team Gresini, a fini par être récompensé par une place dans l'équipe officielle. Alors beaucoup s'interrogent déjà sur la destinée que pourrait connaître Marco Bezzecchi si son année devait se poursuivre à ce rythme.

Les places potentiellement libres étant plus rares en vue de l'année prochaine, d'aucuns ont commencé à spéculer sur un transfert du #72 vers le team Pramac, seule autre équipe avec celle de l'usine à disposer des Ducati de la saison en cours. La formation aligne actuellement Jorge Martín, que la rumeur lie depuis plusieurs mois à Yamaha, et Johann Zarco.

Alessio Salucci, directeur du team VR46, assure ne pas s'inquiéter de la stature prise par son jeune pilote. En revanche, il estime que ces performances méritent d'être récompensées et il demande à Ducati de réévaluer sa position la saison prochaine tout en le maintenant dans sa structure actuelle.

"J'en ai vu des vertes et des pas mûres dans ce sport, je ne suis pas inquiet. Je m'attendrais à ce que Ducati laisse Marco une année de plus dans notre équipe, j'aimerais qu'ils nous apportent le soutien pour continuer avec lui", explique-t-il dans une interview pour GPOne. Et ce soutien qu'il évoque, c'est à ses yeux une moto officielle, alors que Bezzecchi dispose actuellement de la Ducati de la saison dernière.

"Notre équipe travaille pour faire en sorte que nos pilotes aillent dans l'équipe officielle", poursuit Alessio Salucci. "Le projet est né pour cela. Ça ne serait pas juste, ni pour nous ni pour lui, de garder Bezzecchi pendant toute sa carrière. Mais nous ne travaillons pas pour les autres équipes satellites et si Ducati voulait le placer chez Pramac, je ne trouverais pas l'idée géniale. Nous avons emmené Marco en MotoGP quand tout le monde me disait que j'étais dingue, et maintenant qu'il est compétitif j'aimerais avoir un peu de soutien."

"Je veux le garder dans l'équipe dans des conditions différentes de celles qu'il a aujourd'hui. Je m'explique : Marco a aujourd'hui un salaire et un package technique alignés sur ceux d'une équipe satellite, et ça n'est pas juste que ça se poursuive comme ça. J'ai déjà parlé plusieurs fois avec Dall'Igna et je lui ai dit que j'aimerais qu'il reste chez VR46 avec une moto officielle et directement sous contrat avec Ducati."

Alessio Salucci sur le podium du GP d'Argentine, après la première victoire de Marco Bezzecchi

Aujourd'hui pleinement concentré sur son rôle de patron de l'équipe VR46, Alessio Salucci n'est plus impliqué dans la gestion de la VR46 Riders Academy. Ce n'est donc pas lui, mais le manager du pilote, Gianluca Falcioni, qui mènera les négociations pour déterminer l'avenir de Marco Bezzecchi.

"Je suis très serein. Je serais désolé de perdre Marco mais on va aller de l'avant", assure l'ancien assistant de Valentino Rossi, par ailleurs aux anges face à la situation actuelle de VR46, en tête du championnat des équipes avant le rendez-vous du Mugello. "Grâce à Gigi [Dall'Igna] et à Ducati, nous avons un package technique qui fonctionne très bien. Nous avons les motos de l'année dernière, qui sont super abouties et qui plaisent beaucoup à nos pilotes. Et Gigi nous donne toujours quelque chose ; au Mugello aussi, nous aurons un petit package technique mis à jour."

"Aujourd'hui, nous démontrons qu'après cinq Grands Prix, une équipe satellite peut être en lutte pour le titre. Il est certain que d'ici à la fin de l'année, les officiels vont progresser et nous non. Il faudra voir à quel point ils y parviendront. J'ai l'impression qu'aujourd'hui en MotoGP tout est poussé à l'extrême, donc on peut réaliser des développements pendant l'année mais pas tant que ça. Je ne crois pas qu'il soit possible de gagner une demi-seconde au tour. Tout au plus, nous devrons compenser un dixième ou un dixième et demi, nous trouverons la façon d'y arriver."