"Légitime d'en attendre davantage" chez VR46 en 2023

Légende du MotoGP, Valentino Rossi a engagé son écurie VR46 dans la catégorie reine pour la première fois l'an dernier après avoir signé un accord de trois ans pour être une équipe satellite Ducati. La structure a signé une pole position avec le rookie Marco Bezzecchi au Grand Prix de Thaïlande, ce dernier étant préalablement monté sur le podium une première fois aux Pays-Bas.

En conservant Bezzecchi et Luca Marini pour pilotes en 2023, au guidon de deux GP22, l'équipe ne cache pas ses ambitions pour cette la nouvelle saison. Dans une interview pour la version espagnole de Motorsport.com, son directeur Uccio Salucci confirme qu'il espère atteindre la plus haute marche du podium.

"Notre première année a été meilleure que prévu", a déclaré l'ancien bras droit de Rossi en marge des essais de pré-saison au Portugal. "Je savais que nous allions être rapides, mais je ne pensais pas que nous le serions à ce point. Le manque d'expérience en MotoGP de certains de nos mécaniciens m'inquiétait un peu, mais ils se sont tous très bien débrouillés."

"Maintenant, pour la deuxième année, il est légitime d'en attendre davantage. J'espère qu'on va se battre pour le podium tous les dimanches et remporter une victoire ou deux, ce serait un rêve. Mais les objectifs dépendront de la vitesse que l'on pourra montrer."

VR46 utilisera des motos de spécification 2022 cette saison, contrairement à l'an dernier où Marini avait déjà cette version de l'année en cours et Bezzecchi une machine plus ancienne. Enea Bastianini ayant remporté quatre courses pour Gresini avec une moto 2021 l'an passé, Uccio Salucci attend de son équipe qu'elle fasse aussi bien.

"Luca, Valentino et moi nous sommes assis à une table et en avons discuté", poursuit l'Italien en évoquant le fait que Marini n'ait pas été promu sur une GP23. "Même [Marini] était d'accord pour continuer de travailler avec la moto qu'il utilisait en 2022. Nous avons compris l'an dernier que la Ducati d'usine n'était pas une moto facile à gérer pour une équipe privée comme la nôtre."

"Pramac est une équipe satellite, mais c'est comme si elle était officielle. Ils ont beaucoup d'expérience et beaucoup d'ingénieurs Ducati. Ici, non. Nous n'avions pas tant d'expérience. Luca est ravi de la Desmosedici 2022, car la moto roule très bien et a été améliorée à certains égards. Je pense que la situation [qu'a connue Gresini en 2022] peut être reproduite. La différence entre la Ducati 2021 et la 2022 était énorme, mais entre la 2022 et la 2023, il n'y a pratiquement rien."

Uccio Salucci entouré par ses pilotes Marco Bezzecchi et Luca Marini

Uccio Salucci salue le "talent pur" qu'est Bezzecchi, mais l'exhorte à "trouver une manière de gérer les week-ends un peu mieux" car il "est parfois trop nerveux, trop tendu". Il révèle par ailleurs que Rossi, qui va effectuer sa seconde campagne en GT World Challenge Europe avec WRT, sera présent dans le paddock du MotoGP au Grand Prix d'Espagne, fin avril.

"Il s'entraîne toujours avec les gamins de l'Academy quand il le peut, mais il doit respecter ses engagements dans cette nouvelle phase de sa vie", indique l'ami de toujours. "Et à la maison, il aime être avec sa famille. Dès qu'il peut, il vient sur les courses et, d'ailleurs, il viendra à Jerez. Il est très impliqué dans le projet de l'Academy qui, à vrai dire, est son projet. Si Valentino n'était pas impliqué en MotoGP, nous fermerions l'équipe ; il ne serait pas nécessaire que je sois là."

"Vale me manque. À la maison, je le vois tous les jours, mais ici [dans le paddock] il me manque, car nous sommes ensemble depuis 25 ans."