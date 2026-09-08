VR46 officialise le départ de Franco Morbidelli

C'est désormais officiel : Franco Morbidelli quittera le team VR46 à la fin de la saison en cours, une nouvelle annoncée ce mardi matin par l'équipe de Valentino Rossi.

"À la fin de cette saison, notre aventure avec Franco Morbidelli prendra fin", écrit l'équipe sur ses réseaux sociaux. "Il y a eu des podiusm, des bagarres et de nombreux moments à fêter, mais ce que nous garderons au fond de nous va bien au-delà de la piste. Nous sommes ravis d'avoir pu partager cette aventure avec toi, Franky."

Âgé de 31 ans, le pilote romain s'apprête à refermer un chapitre important dans sa vie en quittant la formation de son mentor. Valentino Rossi l'a en effet pris sous son aile lorsque la carrière de Franco Morbidelli a vacillé, et il est devenu l'un des premiers membres de la VR46 Riders Academy. Il serait plus tard le premier de ce groupe à devenir champion du monde, en 2017 dans la catégorie Moto2, puis à accéder au MotoGP et même à y gagner.

Vice-champion du monde dans la catégorie reine avec le team Petronas, Morbidelli a fait un retour au bercail la saison dernière lorsque l'équipe VR46 a sauvé sa place sur la grille MotoGP après des années difficiles avec Yamaha puis un passage rapide chez Pramac.

Au guidon de la Ducati satellite préparée par la formation de Tavullia, il a obtenu deux podiums l'an dernier, au Qatar et en Argentine, et s'est classé septième du championnat. Ses performances ont toutefois reculé cette année, alors qu'il est passé sur la version 2025 de la Ducati, réputée plus compliquée à manier.

Aujourd'hui, Franco Morbidelli fait partie d'un groupe de cinq pilotes, tous nés entre 1994 et 1995, dont on pressent le départ du MotoGP à l'issue de la saison. Son guidon chez VR46 reviendra très vraissemblablement à Nicolò Bulega, dont il devrait prendre lui-même la place dans l'équipe officielle Ducati en WorldSBK.

Déjà passé par les dérivées de la série dans le passé, avec notamment le titre de champion d'Europe Superstock 600 à son palmarès, il avait rejoint les Grands Prix en 2013, puis la catégorie MotoGP en 2018. Il reste à ce jour sur trois victoires, toutes décrochées durant sa meilleure saison, en 2020.