La VR46 Riders Academy accueille un nouveau membre au nom connu

Pour la première fois en trois ans, la VR46 Riders Academy voit ses effectifs grossir. L'arrivée d'un nouveau membre a été annoncée pour le groupe de formation de jeunes pilotes créé par Valentino Rossi et basé dans son fief de Tavullia.

Il s'agit en l'occurrence de Matteo Gabarrini, né en 2009. Si son nom vous dit quelque chose, ça n'est pas un hasard : il n'est autre que le fils de Cristian Gabarrini, l'actuel ingénieur de Pecco Bagnaia chez Ducati et ancien responsable technique auprès de Casey Stoner et Jorge Lorenzo.

Mais le jeune homme s'est aussi, et surtout, fait connaître dans le milieu grâce à ses performances. À son palmarès figure sa victoire, en 2021, dans le CIV dans la catégorie MiniGP50, sorte de titre de champion d'Italie Junior. Alors même qu'il disputait sa toute première saison, il s'était adjugé six succès en dix courses.

Passé en PreMoto3, toujours au niveau national, il s'est classé huitième l'an dernier et poursuit sa route avec en ligne de mire des objectifs ambitieux : réussir dans le championnat italien, puis intégrer les Grands Prix en catégorie Moto3 et gravir les échelons vers le MotoGP. Son arrivée dans la VR46 Riders Academy pourrait bien être le tremplin pour y parvenir.

"Je suis vraiment content de rejoindre l'Academy et je veux remercier Valentino et tout le staff pour cette magnifique opportunité", a commenté Matteo Gabarrini. "Tout est réuni pour faire une bonne année et je vais m'investir à fond pour terminer le plus haut possible !"

Photo de: Media VR46 Matteo Gabarrini, nouveau membre de la VR46 Riders Academy.

Membre du team Pasini Racing et suivi par la fédération italienne, Gabarrini a déjà expérimenté les roulages au Ranch, où il a pu côtoyer les autres membres de l'Academy avant d'intégrer désormais officiellement le groupe. Il figure aussi sur la liste des inscrits à la 100 km dei Campioni, la course annuelle du Ranch où s'affronteront ce week-end des motards de tous horizons, dont sept des actuels pilotes MotoGP.

Fondée en 2014, la VR46 Riders Academy forme de jeunes pilotes italiens et les accompagne ensuite durant leur carrière, tant dans les entraînements que le management ou les à-côtés de la compétition. Quatre de ses membres courent aujourd'hui dans la catégorie MotoGP, à savoir Franco Morbidelli, qui a ouvert la voie avec son titre mondial en Moto2 puis son passage dans la catégorie reine, Pecco Bagnaia, désormais à la tête de trois titres, Marco Bezzecchi et Luca Marini.