Le "vrai Márquez" de retour seulement en septembre ou octobre ?

Après deux victoires remportées en Hongrie et en République tchèque, Marc Márquez a connu un week-end beaucoup plus compliqué aux Pays-Bas. Alors que Gigi Dall'Igna a jugé la performance de Ducati "anonyme" sur ce Grand Prix, dominé par Aprilia, l'Espagnol est rentré dans le rang, seulement sixième du sprint et septième de la course principale.

Il était arrivé sur place en annonçant qu'il s'agirait pour lui de survivre, car le circuit en plus de solliciter ses points faibles en matière de pilotage, allait appuyer là où ça fait mal en ce moment, c'est-à-dire sur le manque de muscle qui le gêne dans les changements de direction rapides depuis qu'il a été opéré à l'épaule au mois de mai.

Aujourd'hui, les conséquences s'en font sentir, particulièrement sur certaines pistes comme celle d'Assen. "Je suis en mode protection. Il faut des sensations sur ce circuit et je sens que je ne peux pas attaquer beaucoup plus. Je ne pilote pas mal mais je perds trop à certains endroits. Je me sens mal à l'aise et inconstant", décrivait le pilote Ducati en cours de week-end, expliquant se sentir mal à l'aise sur le circuit néerlandais.

"Il va y avoir des circuits sur lesquels, dans le passé ou l'année dernière, j'arrivais à bien survivre. Cette année, on parle de vraiment survivre", insistait Marc Márquez.

Dans son box, il expliquait qu'il n'avait "pas la situation sous contrôle", ce qui s'est vérifié également dans la course principale. Mais qu'à cela ne tienne, l'Espagnol savait que ce week-end était un mauvais moment à passer avant de retrouver le Sachsenring, puis de profiter d'une pause bienvenue pour recharger les batteries.

Son approche a donc été de sauver les meubles, obligé de jouer en défense et de doser son effort. "Si vous regardez ses séances d'essais, il fait parfois quatre ou cinq tours, avec un secteur rapide [sur un tour] puis un autre secteur au tour suivant, et à la fin il fait un tour complet rapide mais il essaye toujours de contenir ses forces", a fait remarquer Davide Tardozzi auprès de Sky Sport MotoGP, diffuseur italien du championnat.

Le team manager Ducati le dit depuis un moment : le champion en titre a beau avoir fait son retour à la compétition, et même gagné deux Grands Prix de suite, il lui faut encore du temps avant de pleinement récupérer de ses blessures, particulièrement de celle de l'épaule. Il estime même qu'il faudra attendre encore deux mois avant de retrouver le Marc Márquez que l'on connaît au meilleur de sa forme.

Ce qu'il a subi est vraiment un traumatisme important, alors il fait déjà un miracle.

"Cela fait longtemps que je dis que Marc n'est pas remis. Il a gagné deux courses et tout le monde pensait que je plaisantais, mais Marc n'est pas remis. À mon avis, et j'espère me tromper, il ne le sera pas avant du retour des vacances. Je pense que le vrai Marc, nous le verrons en septembre ou octobre", a ainsi estimé Davide Tardozzi.

"Je crois, et j'espère, que ça pourra être fin août", a-t-il rectifié dans la foulée, insistant toutefois sur le besoin de rester prudent. "À mon avis, il est réaliste de penser à septembre-octobre pour donner une sorte de mini certitude. Si ça arrive avant, tant mieux, mais ce qu'il a subi est vraiment un traumatisme important, avec toute une série d'opérations importantes, alors il fait déjà un miracle."