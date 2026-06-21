Warm-up - Aldeguer leader, Bezzecchi rencontre le commissaire
Fermín Aldeguer a signé le meilleur temps du warm-up au GP de République tchèque, mais les regards étaient surtout tournés vers Marco Bezzecchi, qui est allé à la rencontre du commissaire de piste à qui il a donné un coup samedi.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Le warm-up s'est disputé sans deux pilotes à Brno : Álex Márquez, de retour après sa chute à Barcelone mais finalement trop limité physiquement, et Marco Bezzecchi, suspendu ce dimanche pour avoir frappé un commissaire de piste après sa chute dans le sprint.
Bezzecchi est bien présent à Brno ce dimanche et avant le warm-up, il s'est rendu en bord de piste pour présenter ses excuses au commissaires à qui il a donné un coup samedi. L'échange a duré quelques minutes et Bezzecchi a offert des gants de course au commissaire, et l'a pris plusieurs fois dans des bras. L'Italien a essuyé quelques larmes.
Pendant le warm-up, il était présent dans le garage Aprilia, où il a été vu en train d'étudier des données avec son équipe technique.
Les 20 pilotes qui seront au départ ont pris la piste sur un asphalte déjà mesuré à 36°C, sous un ciel dégagé et avec une température ambiante de 27°C. Dès son tour de sortie des stands, Jorge Martín a repris ses entraînements de passages dans la zone du long-lap, ce qu'il devra faire deux fois pendant la course. On l'a vu multiplier les essais pour limiter le temps perdu depuis le début du week-end.
Raúl Fernández a été le premier leader de cette course séance de dix minutes, lors de laquelle seulement trois pilotes – Franco Morbidelli, Enea Bastianini et Brad Binder – ont essayé le pneu tendre à l'arrière. Fabio Di Giannantonio a brièvement pris la tête mais Marc Márquez a fait mieux. Di Giannantonio s'est rapproché à 0"036 de l'Espagnol.
Fermín Aldeguer a pris l'avantage en fin de séance. Le pilote Gresini a devancé deux autres pilotes Ducati, Márquez et Di Giannantonio. Jack Miller a signé le quatrième temps devant Pedro Acosta et Ai Ogura, qui sera en pole. Diogo Moreira, Fernández, Bastianini et Fabio Quartararo ont complété le top 10.
Pecco Bagnaia a signé le 12e temps et Jorge Martín a pris une lointaine 17e place sur la seule Aprilia officielle encore engagée.
GP de République tchèque - Warm-up
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|5
|
1'52.848
|172.362
|2
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|6
|
+0.122
1'52.970
|0.122
|172.176
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.158
1'53.006
|0.036
|172.121
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|6
|
+0.243
1'53.091
|0.085
|171.992
|5
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+0.258
1'53.106
|0.015
|171.969
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|5
|
+0.291
1'53.139
|0.033
|171.919
|7
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|6
|
+0.318
1'53.166
|0.027
|171.878
|8
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.428
1'53.276
|0.110
|171.711
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|6
|
+0.442
1'53.290
|0.014
|171.690
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|6
|
+0.470
1'53.318
|0.028
|171.647
|11
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|6
|
+0.499
1'53.347
|0.029
|171.604
|12
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|6
|
+0.519
1'53.367
|0.020
|171.573
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|6
|
+0.582
1'53.430
|0.063
|171.478
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+0.769
1'53.617
|0.187
|171.196
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.861
1'53.709
|0.092
|171.057
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|6
|
+0.878
1'53.726
|0.017
|171.032
|17
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|6
|
+0.939
1'53.787
|0.061
|170.940
|18
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|6
|
+1.035
1'53.883
|0.096
|170.796
|19
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|6
|
+1.073
1'53.921
|0.038
|170.739
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|5
|
+1.567
1'54.415
|0.494
|170.002
|Voir les résultats complets
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