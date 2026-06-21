Warm-up - Aldeguer leader, Bezzecchi rencontre le commissaire

Le warm-up s'est disputé sans deux pilotes à Brno : Álex Márquez, de retour après sa chute à Barcelone mais finalement trop limité physiquement, et Marco Bezzecchi, suspendu ce dimanche pour avoir frappé un commissaire de piste après sa chute dans le sprint.

Bezzecchi est bien présent à Brno ce dimanche et avant le warm-up, il s'est rendu en bord de piste pour présenter ses excuses au commissaires à qui il a donné un coup samedi. L'échange a duré quelques minutes et Bezzecchi a offert des gants de course au commissaire, et l'a pris plusieurs fois dans des bras. L'Italien a essuyé quelques larmes.

Pendant le warm-up, il était présent dans le garage Aprilia, où il a été vu en train d'étudier des données avec son équipe technique.

Les 20 pilotes qui seront au départ ont pris la piste sur un asphalte déjà mesuré à 36°C, sous un ciel dégagé et avec une température ambiante de 27°C. Dès son tour de sortie des stands, Jorge Martín a repris ses entraînements de passages dans la zone du long-lap, ce qu'il devra faire deux fois pendant la course. On l'a vu multiplier les essais pour limiter le temps perdu depuis le début du week-end.

Raúl Fernández a été le premier leader de cette course séance de dix minutes, lors de laquelle seulement trois pilotes – Franco Morbidelli, Enea Bastianini et Brad Binder – ont essayé le pneu tendre à l'arrière. Fabio Di Giannantonio a brièvement pris la tête mais Marc Márquez a fait mieux. Di Giannantonio s'est rapproché à 0"036 de l'Espagnol.

Fermín Aldeguer a pris l'avantage en fin de séance. Le pilote Gresini a devancé deux autres pilotes Ducati, Márquez et Di Giannantonio. Jack Miller a signé le quatrième temps devant Pedro Acosta et Ai Ogura, qui sera en pole. Diogo Moreira, Fernández, Bastianini et Fabio Quartararo ont complété le top 10.

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Pecco Bagnaia a signé le 12e temps et Jorge Martín a pris une lointaine 17e place sur la seule Aprilia officielle encore engagée.