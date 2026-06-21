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Warm-up - Aldeguer leader, Bezzecchi rencontre le commissaire

Fermín Aldeguer a signé le meilleur temps du warm-up au GP de République tchèque, mais les regards étaient surtout tournés vers Marco Bezzecchi, qui est allé à la rencontre du commissaire de piste à qui il a donné un coup samedi.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le warm-up s'est disputé sans deux pilotes à Brno : Álex Márquez, de retour après sa chute à Barcelone mais finalement trop limité physiquement, et Marco Bezzecchi, suspendu ce dimanche pour avoir frappé un commissaire de piste après sa chute dans le sprint.

Lire aussi :

Bezzecchi est bien présent à Brno ce dimanche et avant le warm-up, il s'est rendu en bord de piste pour présenter ses excuses au commissaires à qui il a donné un coup samedi. L'échange a duré quelques minutes et Bezzecchi a offert des gants de course au commissaire, et l'a pris plusieurs fois dans des bras. L'Italien a essuyé quelques larmes.

 

Pendant le warm-up, il était présent dans le garage Aprilia, où il a été vu en train d'étudier des données avec son équipe technique. 

Les 20 pilotes qui seront au départ ont pris la piste sur un asphalte déjà mesuré à 36°C, sous un ciel dégagé et avec une température ambiante de 27°C. Dès son tour de sortie des stands, Jorge Martín a repris ses entraînements de passages dans la zone du long-lap, ce qu'il devra faire deux fois pendant la course. On l'a vu multiplier les essais pour limiter le temps perdu depuis le début du week-end.

Raúl Fernández a été le premier leader de cette course séance de dix minutes, lors de laquelle seulement trois pilotes – Franco Morbidelli, Enea Bastianini et Brad Binder – ont essayé le pneu tendre à l'arrière. Fabio Di Giannantonio a brièvement pris la tête mais Marc Márquez a fait mieux. Di Giannantonio s'est rapproché à 0"036 de l'Espagnol.

Fermín Aldeguer a pris l'avantage en fin de séance. Le pilote Gresini a devancé deux autres pilotes Ducati, Márquez et Di Giannantonio. Jack Miller a signé le quatrième temps devant Pedro Acosta et Ai Ogura, qui sera en pole. Diogo Moreira, Fernández, Bastianini et Fabio Quartararo ont complété le top 10. 

Lire aussi :

Pecco Bagnaia a signé le 12e temps et Jorge Martín a pris une lointaine 17e place sur la seule Aprilia officielle encore engagée.

GP de République tchèque - Warm-up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 5

1'52.848

   172.362  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.122

1'52.970

 0.122 172.176  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.158

1'53.006

 0.036 172.121  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.243

1'53.091

 0.085 171.992  
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.258

1'53.106

 0.015 171.969  
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

+0.291

1'53.139

 0.033 171.919  
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 6

+0.318

1'53.166

 0.027 171.878  
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.428

1'53.276

 0.110 171.711  
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.442

1'53.290

 0.014 171.690  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 6

+0.470

1'53.318

 0.028 171.647  
11 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+0.499

1'53.347

 0.029 171.604  
12 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 6

+0.519

1'53.367

 0.020 171.573  
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 6

+0.582

1'53.430

 0.063 171.478  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+0.769

1'53.617

 0.187 171.196  
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.861

1'53.709

 0.092 171.057  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+0.878

1'53.726

 0.017 171.032  
17 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 6

+0.939

1'53.787

 0.061 170.940  
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+1.035

1'53.883

 0.096 170.796  
19 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 6

+1.073

1'53.921

 0.038 170.739  
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 5

+1.567

1'54.415

 0.494 170.002  
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