Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !

Tous les résultats et classements du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Tous les résultats et classements du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026

Raúl Fernández intouchable et leader de bout en bout à Silverstone

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Raúl Fernández intouchable et leader de bout en bout à Silverstone

LIVE MotoGP - Suivez la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
LIVE MotoGP - Suivez la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct

BMW a changé de dimension et peut croire au titre

WEC
BMW a changé de dimension et peut croire au titre

Mika Häkkinen a hésité à revenir en F1 après avoir failli mourir

Formule 1
Mika Häkkinen a hésité à revenir en F1 après avoir failli mourir

Warm-up - Álex Márquez répond aux pilotes Aprilia

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Warm-up - Álex Márquez répond aux pilotes Aprilia

Bagnaia stupéfait par la dégradation : "J'ai fait les derniers tours sans poser le genou"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Bagnaia stupéfait par la dégradation : "J'ai fait les derniers tours sans poser le genou"
Résumé d'essais libres
MotoGP GP de Grande-Bretagne

Warm-up - Álex Márquez répond aux pilotes Aprilia

Álex Márquez a été le plus rapide lors du warm-up au GP de Grande-Bretagne, devant Raúl Fernández et son frère, Marc Márquez.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Après un sprint marqué par une très forte dégradation du pneu arrière, les pilotes ont eu droit à quelques tours pour travailler sur sa dégradation dans un warm-up disputé sous le soleil, mais sur un asphalte à seulement 22°C.

Les pilotes ont naturellement opté pour le pneu medium à l'arrière, le plus endurant... mais Marco Bezzecchi a été le seul à choisir le tendre, qu'il n'utilisera pas en course : Aprilia a indiqué qu'il l'avait choisi pour son grip plus élevé, afin de se ménager physiquement après une journée très éprouvante samedi, quatre semaines après s'être blessé.

Lire aussi :

L'avantage d'Aprilia s'est rapidement confirmé puisque Raúl Fernández a vite pris la tête, avant d'être délogé de la première place par Álex Márquez, le pilote le plus à l'aise dans le clan Ducati pendant le sprint.

Le pilote Gresini a conclu ce warm-up en tête devant Fernández, privé d'une amélioration après avoir été gêné par Cal Crutchlow, le remplaçant de Johann Zarco, dont le retour se profile au GP de Saint-Marin.

Marc Márquez a pris la troisième place devant Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Ai Ogura et Fabio Quartararo. Le poleman et vainqueur du sprint, Jorge Martín, s'est classé au neuvième rang, devant Pedro Acosta. En grande difficulté samedi, Pecco Bagnaia a signé le 11e temps, devant Enea Bastianini, qui a dû arrêter sa moto en bord de piste en fin de séance.

Lire aussi :

United Kingdom GP de Grande-Bretagne MotoGP - Warm-up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 5

1'57.680

   180.214  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+0.073

1'57.753

 0.073 180.102  
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 5

+0.474

1'58.154

 0.401 179.491  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 5

+0.541

1'58.221

 0.067 179.389  
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 5

+0.604

1'58.284

 0.063 179.293  
6 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+1.121

1'58.801

 0.517 178.513  
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

+1.179

1'58.859

 0.058 178.426  
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 5

+1.180

1'58.860

 0.001 178.425  
9 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 5

+1.218

1'58.898

 0.038 178.368  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+1.334

1'59.014

 0.116 178.194  
11 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+1.374

1'59.054

 0.040 178.134  
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+1.410

1'59.090

 0.036 178.080  
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 5

+1.444

1'59.124

 0.034 178.029  
14 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 5

+1.481

1'59.161

 0.037 177.974  
15 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+1.563

1'59.243

 0.082 177.851  
16 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 5

+1.568

1'59.248

 0.005 177.844  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 5

+1.778

1'59.458

 0.210 177.531  
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+1.991

1'59.671

 0.213 177.215  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 5

+2.046

1'59.726

 0.055 177.134  
20 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 5

+2.129

1'59.809

 0.083 177.011  
21 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 5

+2.365

2'00.045

 0.236 176.663  
22 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 5

+2.837

2'00.517

 0.472 175.971  
23 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 5

+2.928

2'00.608

 0.091 175.839  
Voir les résultats complets

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Bagnaia stupéfait par la dégradation : "J'ai fait les derniers tours sans poser le genou"
Article suivant LIVE MotoGP - Suivez la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !

Tous les résultats et classements du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Tous les résultats et classements du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026

LIVE MotoGP - Suivez la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
LIVE MotoGP - Suivez la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct

Dernières actus

Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Championnat - Jorge Martín fait le break à Silverstone !

Tous les résultats et classements du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Tous les résultats et classements du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026

Raúl Fernández intouchable et leader de bout en bout à Silverstone

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Raúl Fernández intouchable et leader de bout en bout à Silverstone

LIVE MotoGP - Suivez la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
LIVE MotoGP - Suivez la course du Grand Prix de Grande-Bretagne en direct