Warm-up - Álex Márquez répond aux pilotes Aprilia
Álex Márquez a été le plus rapide lors du warm-up au GP de Grande-Bretagne, devant Raúl Fernández et son frère, Marc Márquez.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Après un sprint marqué par une très forte dégradation du pneu arrière, les pilotes ont eu droit à quelques tours pour travailler sur sa dégradation dans un warm-up disputé sous le soleil, mais sur un asphalte à seulement 22°C.
Les pilotes ont naturellement opté pour le pneu medium à l'arrière, le plus endurant... mais Marco Bezzecchi a été le seul à choisir le tendre, qu'il n'utilisera pas en course : Aprilia a indiqué qu'il l'avait choisi pour son grip plus élevé, afin de se ménager physiquement après une journée très éprouvante samedi, quatre semaines après s'être blessé.
L'avantage d'Aprilia s'est rapidement confirmé puisque Raúl Fernández a vite pris la tête, avant d'être délogé de la première place par Álex Márquez, le pilote le plus à l'aise dans le clan Ducati pendant le sprint.
Le pilote Gresini a conclu ce warm-up en tête devant Fernández, privé d'une amélioration après avoir été gêné par Cal Crutchlow, le remplaçant de Johann Zarco, dont le retour se profile au GP de Saint-Marin.
Marc Márquez a pris la troisième place devant Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Ai Ogura et Fabio Quartararo. Le poleman et vainqueur du sprint, Jorge Martín, s'est classé au neuvième rang, devant Pedro Acosta. En grande difficulté samedi, Pecco Bagnaia a signé le 11e temps, devant Enea Bastianini, qui a dû arrêter sa moto en bord de piste en fin de séance.
GP de Grande-Bretagne MotoGP - Warm-up
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|5
|
1'57.680
|180.214
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|5
|
+0.073
1'57.753
|0.073
|180.102
|3
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|5
|
+0.474
1'58.154
|0.401
|179.491
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|5
|
+0.541
1'58.221
|0.067
|179.389
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|5
|
+0.604
1'58.284
|0.063
|179.293
|6
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+1.121
1'58.801
|0.517
|178.513
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|5
|
+1.179
1'58.859
|0.058
|178.426
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|5
|
+1.180
1'58.860
|0.001
|178.425
|9
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|5
|
+1.218
1'58.898
|0.038
|178.368
|10
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|5
|
+1.334
1'59.014
|0.116
|178.194
|11
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|5
|
+1.374
1'59.054
|0.040
|178.134
|12
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|4
|
+1.410
1'59.090
|0.036
|178.080
|13
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|5
|
+1.444
1'59.124
|0.034
|178.029
|14
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|5
|
+1.481
1'59.161
|0.037
|177.974
|15
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|5
|
+1.563
1'59.243
|0.082
|177.851
|16
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|5
|
+1.568
1'59.248
|0.005
|177.844
|17
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|5
|
+1.778
1'59.458
|0.210
|177.531
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|5
|
+1.991
1'59.671
|0.213
|177.215
|19
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|5
|
+2.046
1'59.726
|0.055
|177.134
|20
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|5
|
+2.129
1'59.809
|0.083
|177.011
|21
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|5
|
+2.365
2'00.045
|0.236
|176.663
|22
|A. Fernández Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|5
|
+2.837
2'00.517
|0.472
|175.971
|23
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|5
|
+2.928
2'00.608
|0.091
|175.839
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