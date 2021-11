Warm-up - Bagnaia et Quartararo donnent le ton

C'est à 9h30 heure locale (10h30 en France métropolitaine) qu'a débuté ce warm-up, soit la séance la plus matinale depuis le début du week-end, la course étant prévue à 13h00 au Portugal afin de conserver l'horaire classique de 14h00 dans la majorité des autres pays européens, dont la France. La température était donc assez faible, de 15°C sur la piste comme dans l'air.

C'est dans ces conditions fraîches, et différentes de celles attendues dans l'après-midi, que les pilotes ont pu tester les pneus une dernière fois. Ils ont tous opté pour un tendre à l'avant, alors qu'ils devraient utiliser le medium en course, tandis que les choix ont varié à l'arrière, le medium étant néanmoins privilégié.

Après avoir dû composer avec une Yamaha instable en qualifications, Fabio Quartararo a dominé le début de la séance, mais a dû passer hors de la piste après avoir doublé Pol Espargaró. Álex Márquez a quant à lui chuté à haute vitesse au virage 7, cependant le pilote LCR s'est très vite relevé pour regagner son garage et reprendre la piste sur sa seconde machine. Aleix Espargaró est lui aussi tombé quelques minutes plus tard, dans la dernière partie du circuit, au virage 13.

Joan Mir a été le seul pilote capable de suivre le rythme de Quartararo durant une grande partie de la séance, prenant même brièvement la tête avant que le Français enchaîne plusieurs tours impressionnants. Le poleman Pecco Bagnaia a attendu quelques minutes avant de se lancer sur la piste mais il s'est mêlé à la lutte pour la première place dans la dernière partie de la séance et a pris le pouvoir à moins de deux minutes du drapeau à damier.

Le pilote Ducati a terminé la séance 0"111 devant Quartararo, la troisième place revenant à l'impressionnant Iker Lecuona, très performant depuis samedi et ambitieux pour la course. Mir a pris la quatrième position devant Takaaki Nakagami, toujours performant le dimanche matin, et Álex Rins. Álex Márquez a finalement réalisé le septième temps avec sa deuxième Honda, devant Jack Miller, Pol Espargaró et Franco Morbidelli.

Johann Zarco a échoué aux portes du top 10. Andrea Dovizioso continue pour sa part son acclimatation à la Yamaha, et s'est classé à la 18e position. Après des qualifications meilleures que dans les dernières courses, Valentino Rossi a dû se contenter du 20e chrono, deux positions devant Maverick Viñales.

Grand Prix de l'Algarve - Warm-up