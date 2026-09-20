Ces dix minutes d'essais se sont déroulées sous un ciel bleu rarement vu depuis le début du week-end au Red Bull Ring, mais avec une température toujours aussi fraîche : 12°C dans l'air, 13°C sur la piste.

Avant même que les pilotes aient signé un temps, Brad Binder a été éjecté de sa KTM au virage 4. Le Sud-Africain a pu se relever immédiatement après ce highside spectaculaire. Son warm-up était déjà compromis, mais pas fini puisqu'il a eu le temps de reprendre la piste.

Son coéquipier Pedro Acosta, tombé samedi alors qu'il menait largement le sprint, a été le premier leader. Marc Márquez a fait mieux mais Acosta a repris son bien avec une grosse marge, devant Marco Bezzecchi, qui a tardé à faire un tour rapide après avoir été contraint de couper la chicane en raison d'un dépassement de Diogo Moreira.

Márquez a une nouvelle fois répliqué, en prenant la tête pour 0"052 à moins de deux minutes de la fin de la séance, mais la lutte n'était pas finie, puisque Marco Bezzecchi a fait mieux. Acosta s'est en revanche lui-même exclu du combat puisqu'il a connu une nouvelle chute, au virage 9, l'avant-dernier du circuit.

Bezzecchi a conservé la tête devant Márquez et Acosta. Jorge Martín, auteur de la pole et vainqueur samedi, a pris la quatrième place, devant Diogo Moreira, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia, Pol Espargaró et Johann Zarco. Álex Márquez s'est contenté du 13e temps et Fabio Quartararo du 18e.