Warm-up - Bezzecchi leader, Acosta chute encore !
Marco Bezzecchi a été le plus rapide pendant le warm-up au GP d'Autriche, alors que Pedro Acosta est encore tombé.
Ces dix minutes d'essais se sont déroulées sous un ciel bleu rarement vu depuis le début du week-end au Red Bull Ring, mais avec une température toujours aussi fraîche : 12°C dans l'air, 13°C sur la piste.
Avant même que les pilotes aient signé un temps, Brad Binder a été éjecté de sa KTM au virage 4. Le Sud-Africain a pu se relever immédiatement après ce highside spectaculaire. Son warm-up était déjà compromis, mais pas fini puisqu'il a eu le temps de reprendre la piste.
Son coéquipier Pedro Acosta, tombé samedi alors qu'il menait largement le sprint, a été le premier leader. Marc Márquez a fait mieux mais Acosta a repris son bien avec une grosse marge, devant Marco Bezzecchi, qui a tardé à faire un tour rapide après avoir été contraint de couper la chicane en raison d'un dépassement de Diogo Moreira.
Márquez a une nouvelle fois répliqué, en prenant la tête pour 0"052 à moins de deux minutes de la fin de la séance, mais la lutte n'était pas finie, puisque Marco Bezzecchi a fait mieux. Acosta s'est en revanche lui-même exclu du combat puisqu'il a connu une nouvelle chute, au virage 9, l'avant-dernier du circuit.
Bezzecchi a conservé la tête devant Márquez et Acosta. Jorge Martín, auteur de la pole et vainqueur samedi, a pris la quatrième place, devant Diogo Moreira, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia, Pol Espargaró et Johann Zarco. Álex Márquez s'est contenté du 13e temps et Fabio Quartararo du 18e.
Grand Prix d'Autriche - Warm-up
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
1'29.337
|175.210
|2
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.157
1'29.494
|0.157
|174.903
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|6
|
+0.209
1'29.546
|0.052
|174.801
|4
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
+0.347
1'29.684
|0.138
|174.532
|5
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|7
|
+0.458
1'29.795
|0.111
|174.317
|6
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
+0.526
1'29.863
|0.068
|174.185
|7
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|6
|
+0.526
1'29.863
|0.000
|174.185
|8
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|7
|
+0.665
1'30.002
|0.139
|173.916
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|7
|
+0.669
1'30.006
|0.004
|173.908
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+0.737
1'30.074
|0.068
|173.777
|11
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.849
1'30.186
|0.112
|173.561
|12
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.880
1'30.217
|0.031
|173.501
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|7
|
+0.939
1'30.276
|0.059
|173.388
|14
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+1.040
1'30.377
|0.101
|173.194
|15
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+1.061
1'30.398
|0.021
|173.154
|16
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|7
|
+1.065
1'30.402
|0.004
|173.146
|17
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|7
|
+1.145
1'30.482
|0.080
|172.993
|18
|T. Nakagami Honda HRC
|30
|Honda
|7
|
+1.193
1'30.530
|0.048
|172.901
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|7
|
+1.567
1'30.904
|0.374
|172.190
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.642
1'30.979
|0.075
|172.048
|21
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+2.637
1'31.974
|0.995
|170.187
|22
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|3
|
|Voir les résultats complets
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