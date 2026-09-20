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MotoGP GP d'Autriche

Warm-up - Bezzecchi leader, Acosta chute encore !

Marco Bezzecchi a été le plus rapide pendant le warm-up au GP d'Autriche, alors que Pedro Acosta est encore tombé.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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Jorge Martin, équipe Aprilia Racing

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Francesco Bagnaia, Équipe Ducati

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5

Ces dix minutes d'essais se sont déroulées sous un ciel bleu rarement vu depuis le début du week-end au Red Bull Ring, mais avec une température toujours aussi fraîche : 12°C dans l'air, 13°C sur la piste.

Avant même que les pilotes aient signé un temps, Brad Binder a été éjecté de sa KTM au virage 4. Le Sud-Africain a pu se relever immédiatement après ce highside spectaculaire. Son warm-up était déjà compromis, mais pas fini puisqu'il a eu le temps de reprendre la piste.

 

Son coéquipier Pedro Acosta, tombé samedi alors qu'il menait largement le sprint, a été le premier leader. Marc Márquez a fait mieux mais Acosta a repris son bien avec une grosse marge, devant Marco Bezzecchi, qui a tardé à faire un tour rapide après avoir été contraint de couper la chicane en raison d'un dépassement de Diogo Moreira.

Márquez a une nouvelle fois répliqué, en prenant la tête pour 0"052 à moins de deux minutes de la fin de la séance, mais la lutte n'était pas finie, puisque Marco Bezzecchi a fait mieux. Acosta s'est en revanche lui-même exclu du combat puisqu'il a connu une nouvelle chute, au virage 9, l'avant-dernier du circuit.

 

Bezzecchi a conservé la tête devant Márquez et Acosta. Jorge Martín, auteur de la pole et vainqueur samedi, a pris la quatrième place, devant Diogo Moreira, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia, Pol Espargaró et Johann Zarco. Álex Márquez s'est contenté du 13e temps et Fabio Quartararo du 18e.

Lire aussi :

Austria Grand Prix d'Autriche - Warm-up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'29.337

   175.210  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.157

1'29.494

 0.157 174.903  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.209

1'29.546

 0.052 174.801  
4 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+0.347

1'29.684

 0.138 174.532  
5 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.458

1'29.795

 0.111 174.317  
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.526

1'29.863

 0.068 174.185  
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.526

1'29.863

 0.000 174.185  
8 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 7

+0.665

1'30.002

 0.139 173.916  
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+0.669

1'30.006

 0.004 173.908  
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.737

1'30.074

 0.068 173.777  
11 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.849

1'30.186

 0.112 173.561  
12 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.880

1'30.217

 0.031 173.501  
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.939

1'30.276

 0.059 173.388  
14 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+1.040

1'30.377

 0.101 173.194  
15 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+1.061

1'30.398

 0.021 173.154  
16 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+1.065

1'30.402

 0.004 173.146  
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+1.145

1'30.482

 0.080 172.993  
18 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 7

+1.193

1'30.530

 0.048 172.901  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.567

1'30.904

 0.374 172.190  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.642

1'30.979

 0.075 172.048  
21 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+2.637

1'31.974

 0.995 170.187  
22 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 3

 

      
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