Warm-up - Crutchlow en tête pour sa dernière séance, doublé du team LCR

Le soleil était à nouveau présent sur Portimão, pour entamer cette dernière journée de la saison 2020, sur le circuit de Portimão. Le warm-up a débuté avec une température de 18°C dans l'air et de 20°C sur la piste et les pilotes ont pour la plupart opté pour un pneu medium à l'avant et un dur à l'arrière au début de ces 20 dernières minutes de préparation avant le départ, prévu à 15h00 (heure française).

Brad Binder occupait la première place à l'issue des premiers tours de chaque pilote. Álex Márquez puis Johann Zarco, qui a préféré un pneu dur à l'avant, se sont ensuite portés en tête. Les pilotes Yamaha, en milieu de classement, roulaient en groupe, Franco Morbidelli étant suivi par les représentants du team factory, Maverick Viñales et Valentino Rossi.

Márquez a brièvement repris la tête et Zarco a signé le même temps, au millième près. Joan Mir, qualifié à une lointaine 20e position, a échoué à 0"001 des deux hommes. L'autre Français du plateau, Fabio Quartararo, a pris l'avantage avec un chrono de 1'40"866, le premier sous la barre des 1'40, mais les pilotes KTM ont ensuite pris les commandes, avec Brad Binder devant Pol Espargaró. Binder a augmenté son avance à quatre minutes du drapeau à damier.

Dans la dernière minute de la séance, Takaaki Nakagami puis Cal Crutchlow, seulement huitième et 14e jusque là, ont pris le pouvoir. Les pilotes du team LCR signent un doublé, avec le meilleur temps pour Crutchlow, quelques heures avant son dernier départ en MotoGP.

Les pilotes Suzuki en milieu de classement

Brad Binder a terminé la séance au troisième rang devant les frères Espargaró, Aleix et Pol. Fabio Quartararo a pris la septième place de cet ultime warm-up de la saison. Le Français devance Álex Márquez et Joan Mir, le mieux placé des pilotes Suzuki. Le coéquipier du Champion du monde 2020, Álex Rins, a réalisé le 12e temps. Johann Zarco et Maverick Viñales complètent le top 10.

Stefan Bradl a pris la 13e place de la séance. L'Allemand, auteur d'un bon sixième temps en qualification pour sa seule apparition en Q2 de l'année, a chuté en début de séance, au virage 9. Valentino Rossi doit se contenter du 14e meilleur chrono.

GP du Portugal - MotoGP - Warm-up