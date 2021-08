Warm-up - Quartararo dans la cadence, Zarco au sol

Les vingt minutes matinales de warm-up se tiennent sous un beau soleil autrichien et d'agréables températures de 24°C, tandis que le paddock ne sait encore à quoi s'en tenir au niveau des conditions météo pour la course, cet après-midi : certains radars envisagent en effet la possibilité de chute de pluie, comme vendredi après-midi, ce qui ne serait pas sans plaire à Marc Márquez.

Chaussé d'une allocation pneumatique dur-medium, Fabio Quartararo travaille assidûment sur son rythme de course, comme le reste du plateau. Placé aux commandes des moniteurs de chronométrage à la mi-séance en 1'23''629, il devance Aleix Espargaró et Jack Miller, le plus reculé des pilotes Ducati factory sur la grille de départ (sixième). Johann Zarco, qui évalue la durée de vie d'enveloppes plus tendre (medium-tendre) et Pecco Bagnaia (dur-medium) ne tardent cependant pas à faire pointer leurs Ducati respectivement aux deuxième et troisième positions quelques instants plus tard.

Sur un choix pneumatique similaire à celui de Zarco pour ce warm-up, Márquez aligne les tours et observe l'évolution de ses chronos avec des gommes âgées de près d'une quinzaine de boucles.

Aucune chute n'aura été à déplorer au cours de la séance avant celle, à grande vitesse, de Zarco à cinq minutes du terme de la séance dans le virage 9 qui abordait la courbe en troisième rapport et a perdu son train avant. Une bonne glissade plus tard, le Français se relève sans heurts.

GP d'Autriche -Warm-up