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Warm-up - Fernández en tête malgré une main amoindrie

Raúl Fernández est gêné à la main droite après la chute de samedi, mais cela ne l'a pas empêché de signer le meilleur temps lors du warm-up au GP d'Indonésie.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le soleil est encore présent pour la dernière journée à Mandalika. Comme vendredi et samedi, le thermomètre approchait des 30°C au moment de débuter le warm-up, tandis que l'asphalte était mesuré à 57°C.

Marco Bezzecchi, qui a abandonné dès le premier tour samedi, a pris la tête dès son premier tour rapide. Fermín Aldeguer, vainqueur l'an dernier, a brièvement pris la tête mais Raúl Fernández, qui s'est fracturé l'index de la main droite dans la chute avec Bezzecchi samedi, a fait mieux.

Le poleman a été filmé en train de freiner avec un seul doigt au niveau de la main droite pendant ce warm-up, et il a eu des difficultés dans quelques virages. Il est encore incertain pour la course.

Marc Márquez a pris la tête dans la foulée. Aldeguer est remonté au deuxième rang et Jorge Martín au troisième. Le leader du championnat semblait en mesure de prendre la tête mais il est tombé au virage 11 en fin de séance. Il avait chuté dans le même virage en course en 2023, et avait reconnu a posteriori en avoir trop fait.

Sous le drapeau à damier, Fernández a signé une performance rassurante en prenant la tête pour 0"085... mais il s'est immédiatement tenu la main. Bezzecchi a repris la tête au dernier moment, et a conclu la séance devant le pilote Trackhouse.

Lire aussi :

Une fois la séance conclue, Fernández et Bezzecchi ont eu un nouveau petit incident, puisque le pilote Aprilia a touché la roue arrière de son rival avant les essais de départ.

 

Marc Márquez a pris la troisième place, devant Aldeguer et Martín. Fabio Di Giannantonio a signé le sixième temps, devant Pedro Acosta, Álex Márquez, Fabio Quartararo et Ai Ogura. Pecco Bagnaia s'est classé en 11e position. Johann Zarco reste en difficulté, avec le 21e temps.

À noter qu'Aleix Espargaró, remplaçant de Joan Mir ce week-end, n'a pas pris la piste après avoir déclaré forfait.

Lire aussi :

Indonesia  Grand Prix d'Indonésie - Warm-up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'29.617

   173.136  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.043

1'29.660

 0.043 173.053  
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.128

1'29.745

 0.085 172.889  
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.198

1'29.815

 0.070 172.755  
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 5

+0.269

1'29.886

 0.071 172.618  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.519

1'30.136

 0.250 172.139  
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.557

1'30.174

 0.038 172.067  
8 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 6

+0.666

1'30.283

 0.109 171.859  
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.752

1'30.369

 0.086 171.696  
10 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.762

1'30.379

 0.010 171.677  
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+0.931

1'30.548

 0.169 171.356  
12 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.945

1'30.562

 0.014 171.330  
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.960

1'30.577

 0.015 171.301  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+1.058

1'30.675

 0.098 171.116  
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+1.178

1'30.795

 0.120 170.890  
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+1.222

1'30.839

 0.044 170.807  
17 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.405

1'31.022

 0.183 170.464  
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7

+1.418

1'31.035

 0.013 170.439  
19 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+1.783

1'31.400

 0.365 169.759  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.845

1'31.462

 0.062 169.644  
21 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+2.256

1'31.873

 0.411 168.885  
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