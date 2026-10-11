Warm-up - Fernández en tête malgré une main amoindrie

Le soleil est encore présent pour la dernière journée à Mandalika. Comme vendredi et samedi, le thermomètre approchait des 30°C au moment de débuter le warm-up, tandis que l'asphalte était mesuré à 57°C.

Marco Bezzecchi, qui a abandonné dès le premier tour samedi, a pris la tête dès son premier tour rapide. Fermín Aldeguer, vainqueur l'an dernier, a brièvement pris la tête mais Raúl Fernández, qui s'est fracturé l'index de la main droite dans la chute avec Bezzecchi samedi, a fait mieux.

Le poleman a été filmé en train de freiner avec un seul doigt au niveau de la main droite pendant ce warm-up, et il a eu des difficultés dans quelques virages. Il est encore incertain pour la course.

Marc Márquez a pris la tête dans la foulée. Aldeguer est remonté au deuxième rang et Jorge Martín au troisième. Le leader du championnat semblait en mesure de prendre la tête mais il est tombé au virage 11 en fin de séance. Il avait chuté dans le même virage en course en 2023, et avait reconnu a posteriori en avoir trop fait.

Sous le drapeau à damier, Fernández a signé une performance rassurante en prenant la tête pour 0"085... mais il s'est immédiatement tenu la main. Bezzecchi a repris la tête au dernier moment, et a conclu la séance devant le pilote Trackhouse.

Une fois la séance conclue, Fernández et Bezzecchi ont eu un nouveau petit incident, puisque le pilote Aprilia a touché la roue arrière de son rival avant les essais de départ.

Marc Márquez a pris la troisième place, devant Aldeguer et Martín. Fabio Di Giannantonio a signé le sixième temps, devant Pedro Acosta, Álex Márquez, Fabio Quartararo et Ai Ogura. Pecco Bagnaia s'est classé en 11e position. Johann Zarco reste en difficulté, avec le 21e temps.

À noter qu'Aleix Espargaró, remplaçant de Joan Mir ce week-end, n'a pas pris la piste après avoir déclaré forfait.