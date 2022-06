Warm-up - Jorge Martín en tête, Johann Zarco à terre

Charger le lecteur audio

C'est sous une forte chaleur, la température ambiante atteignant déjà 32°C et celle de la piste 37°C, que les pilotes ont entamé leur journée au Sachsenring, afin d'évaluer une dernière fois les pneus en vue de la course même si la majorité devrait opter pour le dur, plus à même de résister à un asphalte brûlant.

Les pilotes Ducati ont l'avantage depuis le début du week-end mais deux pilotes leurs résistent : Fabio Quartararo, deuxième sur la grille de départ et auteur du meilleur temps en EL4, séance destinée à la préparation de la course, et Aleix Espargaró. Ce dernier a pris la tête grâce à son deuxième tour rapide, avec un dur à l'avant et un medium à l'arrière, avant d'être délogé de la première place par Miguel Oliveira, en piste avec deux gommes dures.

Jorge Martín a replacé Ducati à la première place à la mi-séance, tandis que Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo, les deux premiers sur la grille, étaient en milieu de classement. Johann Zarco, qui les accompagnera en première ligne, n'occupait que la 17e place, et a conclu sa séance avec une chute au virage 13.

Aucun pilote n'est venu battre son coéquipier, qui a conclu la séance devant Oliveira et Aleix Espargaró. Marco Bezzecchi s'est classé au quatrième rang devant un Maverick Viñales venu confirmer le potentiel de l'Aprilia et Jack Miller. Brad Binder a pris la septième place devant Enea Bastianini et Joan Mir. Fabio Quartararo s'est contenté de la dixième place devant Pecco Bagnaia et Pol Espargaró, meilleur représentant de Honda dans cette séance.

GP d'Allemagne - MotoGP - Warm-up