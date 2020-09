Warm-up - KTM devant l'armada Yamaha

Dernière occasion de rouler ce week-end avant la course en elle-même, ce warm-up de 20 minutes est surtout l'occasion pour les pilotes qui ont encore des doutes au sujet des composés pneumatiques à utiliser, de procéder à d'ultimes vérifications. C'est notamment le cas des pilotes Suzuki, qui n'ont pas encore, admet Davide Brivio, choisi entre le tendre et le medium.

La chute de performance du grip sur le mélange tendre est actuellement estimée après le 15e passage "et il faudra gérer les six ou sept derniers tours", estime Piero Taramasso, responsable compétition Michelin. "Sur le medium, [ce sera] peut-être deux tours plus tard." Voilà qui amène, selon l'Italien, le plateau à envisager pour l'heure "aux deux-tiers le tendre et un tiers le medium, plus conservateur en début de course pour pousser en fin de course."

Certains, comme Andrea Dovizioso, s'interrogent toutefois encore sur la manière de trouver rythme et performance.

Un record assez unique pourrait tomber ce week-end : en effet, s'il venait à remporter le Grand Prix de République Tchèque, Fabio Quartararo serait alors le premier pilote Yamaha depuis Kenny Roberts, en 1980, à signer trois succès consécutifs en ouverture de saison. Par ailleurs, la dernière victoire de Yamaha à Brno remonte déjà à cinq ans, avec Jorge Lorenzo.

En piste, les pilotes Yamaha, à l'exception de Rossi, sont à la fête : Viñales, Quartararo et Morbidelli ont bloqué les trois premières positions de la séance jusqu'à ce que Pol Espargaró ne place sa KTM aux commandes en 1'57"037 à sept minutes de la fin. Un bon rythme de la moto autrichienne, confirmé par la cinquième marque de Brad Binder, et que les pilotes du plateau ne parviendront pas à battre dans les ultimes instants de la séance.

GP de République Tchèque - Warm-up