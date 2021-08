Warm-up - Márquez leader sur une piste humide, Quartararo distancé

La pluie attendue ce dimanche est bien arrivée mais les averses ont cessé avant le début de ce warm-up. La piste restait néanmoins humide et les températures très fraîches, avec 16°C dans l'air comme sur la piste. Les pilotes ont naturellement entamé leurs essais avec des pneus pluie, qu'il s'agisse des medium, efficaces sur une piste séchante, ou des tendres, plus adaptés aux faibles températures.

Jack Miller, vainqueur sous la pluie au Mans plus tôt dans la saison, était en tête après la première salve de tours, une partie du plateau préférant revenir immédiatement dans l'allée des stands pour s'entraîner à un changement de moto possible cet après-midi en cas de conditions évolutives. L'Australien a amélioré sa référence avant d'être battu par Pol Espargaró. Marc Márquez, autre virtuose sur piste humide et favorisé par ces conditions lors de son succès du Sachsenring, est venu offrir un doublé temporaire à Repsol Honda, avant qu'Iker Lecuona vienne s'intercaler entre les deux représentants du HRC, puis prendre la tête.

Les pilotes ont majoritairement choisi les pneus pluie medium pour une deuxième partie de séance au cours de laquelle les conditions se sont améliorées tour après tour, et les chronos avec. Lecuona et Márquez se sont échangé la première place boucle après boucle et Miller est revenu dans la lutte en prenant la tête à deux minutes du drapeau à damier. Le dernier mot est finalement revenu à Márquez, 0"048 devant Miller.

Maverick Viñales est remonté au troisième rang devant Lecuona et Pecco Bagnaia. Johann Zarco a signé le sixième temps devant son coéquipier Jorge Martín, qui sera en pole cet après-midi. Le top 10 a été complété par Álex Márquez, Aleix Espargaró et Miguel Oliveira. Pol Espargaró a dégringolé jusqu'à la 12e place, devant Valentino Rossi et Dani Pedrosa.

Fabio Quartararo, à la peine dans des conditions mixtes comme celles de ce warm-up, s'est maintenu dans le top 10 une grande partie de la séance mais il a perdu des positions dans la dernière partie, pour finir 16e, à 1"710 de Márquez. Par ailleurs, comme en course au Mans, il s'est arrêté par erreur devant l'emplacement de Viñales en s'entraînement à un changement de machine. Les pilotes Suzuki ont été encore plus distancés, avec Joan Mir 19e devant Álex Rins.

Si cette séance a pu se dérouler dans des conditions relativement bonnes, rien ne garantit que ce sera le cas cet après-midi, le risque de pluie dépassant les 90% pour l'heure du départ et des orages étant prévus pour la suite de la journée, ce qui suscite l'inquiétude parmi les pilotes.

GP de Styrie - Warm-up