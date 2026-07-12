Warm-up - Marc Márquez mène encore, grosse chute pour Di Giannantonio
Marc Márquez a signé le meilleur temps du warm-up au GP d'Allemagne, devant Fabio Di Giannantonio, lourdement tombé en fin de séance.
Photo de : Alexander Trienitz
Les pilotes ont roulé dans des conditions similaires à celles des deux derniers jours pour ces dix minutes d'essais au Sachsenring, avec une température ambiante de 21°C et une piste qui atteignait 31°C.
Sans surprise, l'intégralité des pilotes a pris la piste avec un pneu medium à l'arrière, en vue des 30 tours de course dans l'après-midi. Les seules variations ont été vues à l'avant, avec quelques pilotes qui ont donné une chance au pneu tendre, même si la majorité est restée fidèle au dur.
Fabio Di Giannantonio s'est vite positionné loin devant les autres pilotes. Pendant ce temps, Marc Márquez passait proche d'un contact avec Joan Mir en le suivant au virage 12.
Le pilote Ducati était alors troisième, derrière son frère, Álex Márquez, dont la moto reprend les couleurs de Gresini en 2003 pour cette dernière journée avant la pause estivale. À deux minutes du but, Marc Márquez s'est porté en tête.
Dans la dernière minute de la séance, Di Giannantonio a subitement perdu le contrôle de sa Ducati au virage 8, après une glissade de sa roue arrière. L'Italien s'est retourné plusieurs fois dans les graviers mais a immédiatement pu se relever, sans blessure apparente. Le Dr Ángel Charte, directeur médical du MotoGP, est allé le voir dans son garage, mais il semble bel et bien indemne.
Marc Márquez a conservé la première place devant Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez, soit le même trio de tête que dans le sprint, avec un ordre différent. Les pilotes Yamaha ont surpris avec Fabio Quartararo quatrième devant Jack Miller.
Raúl Fernández a signé le sixième temps devant Pecco Bagnaia, Luca Marini, Diogo Moreira et Ai Ogura. Pedro Acosta et Jorge Martín ont été en retrait, aux 13e et 14 rangs.
Ce warm-up s'est disputé sans Marco Bezzecchi, qui s'est fracturé la clavicule gauche dans une chute samedi matin. L'Italien est rentré en Italie pour être opéré.
GP d'Allemagne MotoGP - Warm-up
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
1'20.119
|163.781
|2
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.070
1'20.189
|0.070
|163.638
|3
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+0.392
1'20.511
|0.322
|162.983
|4
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|7
|
+0.769
1'20.888
|0.377
|162.224
|5
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+0.783
1'20.902
|0.014
|162.196
|6
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
+0.865
1'20.984
|0.082
|162.032
|7
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.913
1'21.032
|0.048
|161.936
|8
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|7
|
+1.097
1'21.216
|0.184
|161.569
|9
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|8
|
+1.110
1'21.229
|0.013
|161.543
|10
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+1.139
1'21.258
|0.029
|161.485
|11
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|7
|
+1.197
1'21.316
|0.058
|161.370
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+1.212
1'21.331
|0.015
|161.340
|13
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|8
|
+1.218
1'21.337
|0.006
|161.328
|14
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|8
|
+1.247
1'21.366
|0.029
|161.271
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|8
|
+1.279
1'21.398
|0.032
|161.207
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.287
1'21.406
|0.008
|161.192
|17
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+1.491
1'21.610
|0.204
|160.789
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|7
|
+1.682
1'21.801
|0.191
|160.413
|19
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|8
|
+1.863
1'21.982
|0.181
|160.059
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|7
|
+2.033
1'22.152
|0.170
|159.728
|Voir les résultats complets
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