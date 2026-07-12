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Warm-up - Marc Márquez mène encore, grosse chute pour Di Giannantonio

Marc Márquez a signé le meilleur temps du warm-up au GP d'Allemagne, devant Fabio Di Giannantonio, lourdement tombé en fin de séance.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Alexander Trienitz

Les pilotes ont roulé dans des conditions similaires à celles des deux derniers jours pour ces dix minutes d'essais au Sachsenring, avec une température ambiante de 21°C et une piste qui atteignait 31°C.

Sans surprise, l'intégralité des pilotes a pris la piste avec un pneu medium à l'arrière, en vue des 30 tours de course dans l'après-midi. Les seules variations ont été vues à l'avant, avec quelques pilotes qui ont donné une chance au pneu tendre, même si la majorité est restée fidèle au dur.

Fabio Di Giannantonio s'est vite positionné loin devant les autres pilotes. Pendant ce temps, Marc Márquez passait proche d'un contact avec Joan Mir en le suivant au virage 12.

 

Le pilote Ducati était alors troisième, derrière son frère, Álex Márquez, dont la moto reprend les couleurs de Gresini en 2003 pour cette dernière journée avant la pause estivale. À deux minutes du but, Marc Márquez s'est porté en tête.

Dans la dernière minute de la séance, Di Giannantonio a subitement perdu le contrôle de sa Ducati au virage 8, après une glissade de sa roue arrière. L'Italien s'est retourné plusieurs fois dans les graviers mais a immédiatement pu se relever, sans blessure apparente. Le Dr Ángel Charte, directeur médical du MotoGP, est allé le voir dans son garage, mais il semble bel et bien indemne.

 

Marc Márquez a conservé la première place devant Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez, soit le même trio de tête que dans le sprint, avec un ordre différent. Les pilotes Yamaha ont surpris avec Fabio Quartararo quatrième devant Jack Miller.

Lire aussi:

Raúl Fernández a signé le sixième temps devant Pecco Bagnaia, Luca Marini, Diogo Moreira et Ai Ogura. Pedro Acosta et Jorge Martín ont été en retrait, aux 13e et 14 rangs.

Ce warm-up s'est disputé sans Marco Bezzecchi, qui s'est fracturé la clavicule gauche dans une chute samedi matin. L'Italien est rentré en Italie pour être opéré.

GP d'Allemagne MotoGP - Warm-up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 7

1'20.119

   163.781  
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.070

1'20.189

 0.070 163.638  
3 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.392

1'20.511

 0.322 162.983  
4 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.769

1'20.888

 0.377 162.224  
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+0.783

1'20.902

 0.014 162.196  
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.865

1'20.984

 0.082 162.032  
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.913

1'21.032

 0.048 161.936  
8 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+1.097

1'21.216

 0.184 161.569  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+1.110

1'21.229

 0.013 161.543  
10 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+1.139

1'21.258

 0.029 161.485  
11 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 7

+1.197

1'21.316

 0.058 161.370  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+1.212

1'21.331

 0.015 161.340  
13 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+1.218

1'21.337

 0.006 161.328  
14 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+1.247

1'21.366

 0.029 161.271  
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+1.279

1'21.398

 0.032 161.207  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.287

1'21.406

 0.008 161.192  
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+1.491

1'21.610

 0.204 160.789  
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+1.682

1'21.801

 0.191 160.413  
19 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.863

1'21.982

 0.181 160.059  
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 7

+2.033

1'22.152

 0.170 159.728  
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