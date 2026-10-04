Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

Marc Márquez domine Martín et décroche une nouvelle victoire à Motegi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez domine Martín et décroche une nouvelle victoire à Motegi

Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi

Warm-up - Marc Márquez domine une séance rallongée

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Warm-up - Marc Márquez domine une séance rallongée

Hamilton a fait son "meilleur tour de l'année" en qualifs à Sepang

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Hamilton a fait son "meilleur tour de l'année" en qualifs à Sepang

Norris frustré par un problème moteur qui lui a coûté cher en qualifs à Sepang

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Norris frustré par un problème moteur qui lui a coûté cher en qualifs à Sepang

Bastianini prend une pénalité "un peu injuste" avec ironie

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Bastianini prend une pénalité "un peu injuste" avec ironie

Bezzecchi explique son erreur stratégique avec le pneu medium

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Bezzecchi explique son erreur stratégique avec le pneu medium
Résumé d'essais libres
MotoGP GP du Japon

Warm-up - Marc Márquez domine une séance rallongée

Marc Márquez a été le plus rapide pendant le warm-up au GP du Japon. La durée de la séance a été doublée pour permettre aux pilotes de comparer les deux types de pneus à l'arrière.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le ciel était dégagé pour le warm-up, disputé avec une température de 20°C dans l'air et 30°C au sol. La séance a débuté cinq minutes plus tôt que d'habitude et s'est terminée cinq minutes plus tard, faisant passer sa durée de dix à 20 minutes.

Ce changement a été décidé samedi pour permettre aux pilotes d'évaluer les pneus. Après des problèmes rencontrés sur les pneus tendres de Jorge Martín et Pecco Bagnaia, Michelin a retiré cette spécification. Le medium habituel restait disponible, ainsi qu'un autre type de pneu exceptionnellement : un dur, à la carcasse renforcée et identique à celle utilisée au Red Bull Ring, et que Michelin recommande pour la course.

Lire aussi :

Les choix ont été variés entre les deux types de pneus dès le début de la séance. Samedi, Marco Bezzecchi a été l'un des deux à utiliser le medium. Un choix inefficace mais qui lui a donné des informations sur cette gomme. Il a donc opté pour le pneu dur et s'est vite positionné en tête.

Le début de séance a été marqué par deux chutes, pour Johann Zarco au virage 9 puis Álex Márquez dans l'avant-dernier virage. Leur séance n'a pas été très perturbée par ces erreurs, même si le pilote Gresini a dû courir vers son garage pour passer sur sa deuxième machine.

À mi-séance, de nombreux pilotes sont passés par la voie des stands puis ont repris la piste avec un pneu différent à l'arrière, afin de comparer les deux spécifications proposées.

Fabio Quartararo est remonté à la deuxième place, avec le pneu dur monté à l'arrière de sa Yamaha. Bezzecchi, passé sur le medium, a quant à lui réalisé un chrono à 0"001 de sa référence avec le dur.

À une minute de la fin de la séance, Marc Márquez a pris la tête, en collant 0"589 à Bezzecchi. Le pneu dur était monté à l'arrière de sa Ducati. Au dernier moment, Bezzecchi s'est rapproché à 0"452.

Marc Márquez a conclu la séance en tête devant Bezzecchi et Jorge Martín, auteur de son meilleur temps en fin de séance, 0"038 derrière son coéquipier. Quartararo est resté un bon quatrième, devant Ai Ogura, Luca Marini, Raúl Fernández, Enea Bastianini, Diogo Moreira et Pedro Acosta.

Pecco Bagnaia a pris la 11e place, devant Johann Zarco. Álex Márquez a signé le 15e temps. La course de ce dernier s'annonce difficile, avec deux passages dans le long-lap à respecter pour avoir provoqué l'accrochage du premier tour lors du sprint.

Japan Grand Prix du Japon - Warm-up

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 11

1'42.957

   167.872  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 11

+0.452

1'43.409

 0.452 167.138  
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 11

+0.490

1'43.447

 0.038 167.076  
4 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+0.661

1'43.618

 0.171 166.801  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 11

+0.711

1'43.668

 0.050 166.720  
6 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 12

+0.814

1'43.771

 0.103 166.555  
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+0.846

1'43.803

 0.032 166.503  
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+0.888

1'43.845

 0.042 166.436  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+0.894

1'43.851

 0.006 166.426  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+0.918

1'43.875

 0.024 166.388  
11 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 12

+0.925

1'43.882

 0.007 166.377  
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 10

+0.962

1'43.919

 0.037 166.317  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+1.193

1'44.150

 0.231 165.949  
14 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+1.220

1'44.177

 0.027 165.906  
15 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 10

+1.296

1'44.253

 0.076 165.785  
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 11

+1.407

1'44.364

 0.111 165.608  
17 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+1.409

1'44.366

 0.002 165.605  
18 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+1.446

1'44.403

 0.037 165.546  
19 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 11

+1.573

1'44.530

 0.127 165.345  
20 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+1.618

1'44.575

 0.045 165.274  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+1.787

1'44.744

 0.169 165.008  
22 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 11

+1.948

1'44.905

 0.161 164.754  
Voir les résultats complets

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Bastianini prend une pénalité "un peu injuste" avec ironie
Article suivant Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi

Michelin interdit le pneu tendre pour la course principale

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Michelin interdit le pneu tendre pour la course principale

Dernières actus

Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Championnat - Martín et Márquez en deux points, et loin devant les autres

Marc Márquez domine Martín et décroche une nouvelle victoire à Motegi

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez domine Martín et décroche une nouvelle victoire à Motegi

Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi

Warm-up - Marc Márquez domine une séance rallongée

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Warm-up - Marc Márquez domine une séance rallongée