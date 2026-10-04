Le ciel était dégagé pour le warm-up, disputé avec une température de 20°C dans l'air et 30°C au sol. La séance a débuté cinq minutes plus tôt que d'habitude et s'est terminée cinq minutes plus tard, faisant passer sa durée de dix à 20 minutes.

Ce changement a été décidé samedi pour permettre aux pilotes d'évaluer les pneus. Après des problèmes rencontrés sur les pneus tendres de Jorge Martín et Pecco Bagnaia, Michelin a retiré cette spécification. Le medium habituel restait disponible, ainsi qu'un autre type de pneu exceptionnellement : un dur, à la carcasse renforcée et identique à celle utilisée au Red Bull Ring, et que Michelin recommande pour la course.

Lire aussi : MotoGP Michelin interdit le pneu tendre pour la course principale

Les choix ont été variés entre les deux types de pneus dès le début de la séance. Samedi, Marco Bezzecchi a été l'un des deux à utiliser le medium. Un choix inefficace mais qui lui a donné des informations sur cette gomme. Il a donc opté pour le pneu dur et s'est vite positionné en tête.

Le début de séance a été marqué par deux chutes, pour Johann Zarco au virage 9 puis Álex Márquez dans l'avant-dernier virage. Leur séance n'a pas été très perturbée par ces erreurs, même si le pilote Gresini a dû courir vers son garage pour passer sur sa deuxième machine.

À mi-séance, de nombreux pilotes sont passés par la voie des stands puis ont repris la piste avec un pneu différent à l'arrière, afin de comparer les deux spécifications proposées.

Fabio Quartararo est remonté à la deuxième place, avec le pneu dur monté à l'arrière de sa Yamaha. Bezzecchi, passé sur le medium, a quant à lui réalisé un chrono à 0"001 de sa référence avec le dur.

À une minute de la fin de la séance, Marc Márquez a pris la tête, en collant 0"589 à Bezzecchi. Le pneu dur était monté à l'arrière de sa Ducati. Au dernier moment, Bezzecchi s'est rapproché à 0"452.

Marc Márquez a conclu la séance en tête devant Bezzecchi et Jorge Martín, auteur de son meilleur temps en fin de séance, 0"038 derrière son coéquipier. Quartararo est resté un bon quatrième, devant Ai Ogura, Luca Marini, Raúl Fernández, Enea Bastianini, Diogo Moreira et Pedro Acosta.

Pecco Bagnaia a pris la 11e place, devant Johann Zarco. Álex Márquez a signé le 15e temps. La course de ce dernier s'annonce difficile, avec deux passages dans le long-lap à respecter pour avoir provoqué l'accrochage du premier tour lors du sprint.