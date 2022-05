Warm-up - Nakagami devant les deux favoris

Charger le lecteur audio

Les températures étaient encore logiquement encore un peu fraîches lorsque le plateau MotoGP est entré en piste pour le warm-up avec 19 degrés dans l'air et 23 degrés en piste. Des conditions bien différentes de celles que les pilotes auront en course, mais qui ont permis de parfaire les derniers réglages.

La séance a démarré sous les couleurs tricolores puisque Johann Zarco a inscrit le premier temps de référence en 1'38"995 devant Fabio Quartararo.

Pol Espargaró est rapidement venu s'emparer à son tour du meilleur temps, avant que le pilote Yamaha ne s'installe en tête durant les 10 premières minutes en étant le premier à passer sous la barre des 1'38 avec un chrono de 1'37"987.

À la mi-séance, Takaaki Nakagami a pris le leadership en passant à 1'37"711 devant Quartararo. Derrière les deux hommes, Jorge Martín, Marc Márquez et Johann Zarco complétaient le top 5, suivis par Franco Morbidelli, Joan Mir, Álex Márquez, Aleix Espargaró et Brad Binder. Pol Espargaró était pour sa part 15e, quant à Álex Rins, il pointait en 18e position.

Pecco Bagnaia, qui a décidé d'économiser au maximum son épaule pour la course, a attendu les 10 dernières minutes pour entrer en piste. D'abord 15e, le poleman est ensuite remonté 10e puis 5e, juste derrière Márquez.

La séance est restée calme et les positions ont très peu bougé. Takaaki Nakagami s'est maintenu en tête devant Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia, remonté en troisième position devant Jorge Martín, Johann Zarco et Marc Márquez.

Pol Espargaró et Álex Rins sont entrés dans le top 10 au passage de la ligne, tout comme Franco Morbidelli, tandis que les KTM étaient plus loin avec la première machine, pilotée par Brad Binder, au 14e rang.

À noter qu'une fois le drapeau à damier passé, Fabio Di Giannantonio a rencontré un problème technique au moment d'effectuer sa simulation de départ, sa Ducati laissant échapper de la fumée.

Rendez-vous à 14h pour la course !

GP d'Espagne - MotoGP - Warm-up