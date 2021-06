Warm-up - Nakagami leader, Viñales à la faute

De nombreux pilotes comptaient sur ces 20 dernières minutes en piste pour gagner en certitude dans leur choix en vue de la course, différentes combinaisons étant possibles entre le medium et le dur, deux composés aux performances et à l'endurance similaires, mais une forte dégradation a été constatée au cours des séances disputées vendredi et samedi.

"Je pense de toute façon que peu importe le choix, il y aura une dégradation et une baisse des performances donc nous devons être prêts à souffrir et à nous battre, en particulier en fin de course", prédisait Franco Morbidelli samedi soir. Le ciel était gris et la température de 21°C dans l'air et de 25°c sur la piste de Barcelone au début de ce warm-up, des conditions plus fraiches que celles attendues en course, un élément à prendre en compte dans le comportement des pneus.

Lire aussi : La grille de départ du GP de Catalogne MotoGP

"Ici, le choix pour le pneu de course est ouvert entre différentes spécifications, qui donnent différentes sensations", a expliqué Pierro Taramasso, responsable de la compétition deux roues de Michelin, au site officiel du MotoGP durant la séance. "L'arrière dur est un très bon pneu. Il faut juste le faire chauffer donc c'est difficile dans les deux premiers tours du warm-up, il faut être agressif, mais une fois en température, il offre beaucoup de grip et de traction, mais on manque de grip sur l'angle. Le medium est à l'opposé sur l'angle, le grip est meilleur que pour le dur, mais il offre un peu moins de traction et de constance. Donc les pilotes cherchent ces deux caractéristiques."

"Je ne pense pas que le tendre arrière sera une option pour la course, sauf s'il y a un peu de pluie et que la température de la piste est de 30°C ou moins. On peut voir les trois, mais je pense plus au medium ou au dur. Pour l'avant, ce sera le medium ou le dur. S'il fait assez frais, ça sera le medium pour tout le monde, peut-être que deux ou trois motos auront le dur à l'avant. Ce dernier offre plus de soutien dans les gros freinages."

Dès le début de la séance, de nombreuses combinaisons ont été vues dans les choix de pneus et Jack Miller était en tête après la première salve de tours, avec deux gommes tendres. Franco Morbidelli a fait mieux, avant d'être battu par Johann Zarco puis Maverick Viñales. Les deux pilotes disposant d'une Yamaha étaient en piste avec un medium à l'arrière. La première place a plusieurs fois changé de mains entre Morbidelli, Zarco et Viñales avant que Takaaki Nakagami prenne l'avantage, avec deux pneus médiums. Le Japonais a conservé la tête jusqu'à la fin de la séance, comme au Mugello il y a une semaine.

Viñales, auteur du deuxième temps, a chuté au virage 7 à une minute du drapeau à damier. L'Espagnol a devancé Morbidelli et Zarco. Fabio Quartararo, en pole pour la cinquième fois consécutive, s'est classé au cinquième rang en évaluant le dur à l'arrière, après avoir disputé les EL4 avec deux pneus medium. Pol Espargaró a pris la sixième place, devant Pecco Bagnaia. Le top 10 a été complété par trois Champions du monde, Marc Márquez, Joan Mir et Valentino Rossi, qui a ainsi confirmé la bonne forme vue samedi. Jack Miller s'est fait discret, avec le 14e temps.

Pour les pilotes du MotoGP, cette séance était la dernière avant la course, dont le départ sera donné à 13h00, avant celle du Moto2.

Avec Chloé Millois

GP de Catalogne - Warm-up

partages