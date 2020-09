Warm-up - Nakagami devant, difficile choix de pneus pour tous

De manière inhabituelle, cette séance matinale a encore servi aux pilotes et équipes à déterminer sur lequel des trois composés prendre la pari d'équiper leurs montures respectives en course. Il est en effet rare que persiste encore le doute à ce stade du week-end entre autant de composés, qui se comportent tous très bien ici, à Misano, et procurent des performances proches et satisfaisantes.

Séparés de seulement un demi-cran en termes de performances, selon Michelin, chacun des mélanges permet d'envisager une utilisation en course, cet après-midi. Piero Taramasso, directeur de la compétition du fournisseur pneumatique français, constate cela.

"Toutes les spécifications avant et arrière fonctionnent, notamment car il y a beaucoup de grip avec le nouveau tarmac et cela rapproche les options", constate-t-il. "On verra sans doute les trois mélanges en course. Hier soir, la tendance était que la moitié du plateau voulait utiliser le tendre à l'arrière, tandis que 35% pensait au medium et 15% le dur. Pour le pneu avant, ce sera réparti entre le medium et le dur."

Le grip est assez élevé en piste "et il n'y a donc pas trop d'usure", poursuit l'Italien. "La consommation pneumatique est basse et les pilotes ne ressentent pas une grande chute de performance, mais en revanche il faudra faire attention à la chaleur du mélange dur, qui prendra deux tours à atteindre un grip optimal au départ : il faudra surveiller ceux qui font ce choix."

Côté chronos, la référence de 1'32''781 installée par Takaaki Nakagami lors de cette séance aura permis à Honda de pointer en tête, suivi par un Morbidelli bien plus satisfait de sa séance que son équipier Quartararo, visiblement irrité, et que l'on a vu réaliser une embardée dans les échappatoires sans chuter de sa moto. Sixième, le Français voit Mir et Rins placer leur Suzuki devant lui, également devant la Pramac de Bagnaia.

GP de Saint-Marin - Warm-up

Résultats complets à venir