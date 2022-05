Warm-up - Les pilotes Aprilia donnent le ton avant la course

Charger le lecteur audio

De nouvelles averses étaient craintes ce dimanche mais le soleil devrait être présent tout au long de la journée. Les pilotes ont néanmoins été confrontés aux températures les plus fraiches depuis le début du week-end au cours de ce warm-up, avec 20°C dans l'air et 23°C sur une piste encore partiellement humide après des averses dans la nuit.

Certains pilotes ont préféré prendre la piste avec des pneus pluie, d'autres avec des slicks, avec l'espoir de finaliser leur sélection pour la course malgré ces conditions délicates. "Les choix ne sont pas certains", a précisé Piero Taramasso, le responsable de la compétition deux roues de Michelin. "Ce qui est évident, c'est qu'avec le tendre à l'arrière, on a un peu plus de grip mais plus de mouvement, avec le medium, on a plus de stabilité mais moins d'adhérence."

"On sait exactement comment les pneus se comportent et les performances sont très proches, donc pour moi il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. Il faudra juste voir ce qu'ils veulent, de l'adhérence ou de la stabilité, et ils feront leur choix. Pour l'avant, il faudra voir la température au moment de la course. S'il fait plus de 35-40°C, ça sera le dur pour la plupart des pilotes, si c'est moins ça sera le medium."

Souvent à l'aise sur des pistes offrant peu d'adhérence, Miguel Oliveira a vite pris le pouvoir dans cette séance. Le Portugais, que KTM envisage de rétrograder chez Tech3 la saison prochaine, n'a été délogé de la première place qu'à cinq minutes du drapeau à damier, quand Maverick Viñales l'a battu pour 0"012.

Johann Zarco a pris le pouvoir peu après au guidon de sa Ducati désormais violette. En piste avec son coéquipier et Takaaki Nakagami dans sa roue, Aleix Espargaró a fait mieux et a aidé les pilotes qui le suivaient : le Japonais a pris la deuxième place et Viñales la troisième. Zarco est remonté au deuxième rang, 0"270 avant que Marco Bezzecchi, surprenant deuxième sur la grille de départ, se positionne entre les deux hommes.

En toute fin de séance, Viñales est venu assurer un doublé Aprilia derrière Espargaró. Bezzecchi a été classé au troisième rang devant Zarco et Nakagami. Pecco Bagnaia, l'un des principaux favoris pour la course, s'est contenté de la sixième place, devant Luca Marini, qui s'élancera en première ligne. Auteur de qualifications plus que décevantes, les pilotes Suzuki ont intégré le top 10 de ce warm-up, avec Álex Rins huitième devant Joan Mir. Jack Miller a signé le sixième temps.

Enea Bastianini, auteur de belles performances dans les relais longs samedi, est resté discret en prenant la 11e place, devant Marc Márquez. L'Espagnol s'apprête à disputer sa dernière course avant un long moment, ayant annoncé samedi qu'il sera à nouveau opéré du bras droit dans la semaine, ce qui pourrait le tenir éloigné des circuits jusqu'à la fin de l'année même si aucune date n'a été fixée pour son retour.

Le poleman Fabio Di Giannantonio n'a pris que la 14e place, devant Pol Espargaró et Oliveira, qui a dégringolé dans la hiérarchie en fin de séance. Jorge Martín a signé le 18e temps et Fabio Quartararo, mécontent de ses performances depuis le début du week-end, a pris une lointaine 20e place, à près d'une seconde du leader. Le Français a néanmoins été le meilleur représentant de Yamaha dans cette séance, Franco Morbidelli, Darryn Binder et Andrea Dovizioso ayant terminé entre la 22e et la 24e place.

GP d'Italie - MotoGP - Warm-up