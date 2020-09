Warm-up - Le Márquez que l'on n'attendait pas !

La confirmation qu'Alex Márquez a fait un pas en avant a été claire lors du warm-up de Misano, où le rookie de Honda a réalisé le meilleur temps après une séance bien menée.

Le plus jeune des frères de Cervera (Lleida), seul membre du garage Repsol Honda à participer au Grand Prix d'Émilie-Romagne après le forfait de dernière minute de Stefan Bradl, devance de dix millièmes Maverick Viñales, qui partira en pole position sur le circuit Marco Simoncelli dans quelques heures. Le troisième meilleur tour a été signé par Fabio Quartararo, l'un des principaux candidats à la victoire, et qui devance son équipier Franco Morbidelli, vainqueur de l'épreuve de la semaine dernière.

La cinquième place est revenue à Takaaki Nakagami, qui, après un samedi à oublier avec deux chutes, cherchera à réaliser une course pouvant le mener vers son premier podium dans la catégorie reine. Aleix Espargaró a terminé sixième, à moins de trois dixièmes de seconde du pilote le plus rapide et devant Joan Mir, semblant lui aussi armé pour pouvoir aller chercher un podium cet après-midi. Le Majorquin a tout de même comme handicap de débuter depuis la onzième position.

Pol Espargaró a terminé huitième, tandis qu'Andrea Dovizioso a pris la neuvième place. Pecco Bagnaia, que beaucoup voient comme le favori pour la course, a fermé un top 10 que Valentino Rossi n'a pas pu atteindre. L'Italien pointe à la douzième place, à un peu plus d'une demi-seconde de Márquez.

GP d'Émilie-Romagne - Warm-up