Warm-up - Zarco devant, les candidats au titre discrets

Le temps est ensoleillé en Espagne pour le lancement des vingt minutes de warm-up matinal du Grand Prix de Valence, dernier roulage avant la course déterminante pour le titre mondial 2022 opposant Fabio Quartararo à Pecco Bagnaia, mais sur laquelle nombre d’autres pilotes ont des prétentions de victoire.

Paolo Ciabatti, aux commandes du programme sportif Ducati, demeure un homme préoccupé par l’issue potentielle du week-end et attend de ce warm-up un signe rassurant sur le rythme de son poulain après des préparatifs lors desquels les enjeux ont semble-t-il laissé Bagnaia dans des doutes inhabituels et une grande précaution.

"Pecco n’a pas trouvé le réglage vendredi et hier a été mieux, mais on aimerait être un peu plus devant", admet-il au micro du site officiel MotoGP. "L’objectif aujourd’hui est juste de rester en dehors des problèmes et de voir comment la course va se développer. Beaucoup de gars ont le rythme pour gagner la course, comme Martín, qui a le rythme et veut gagner, Márquez, qui j’en suis sûr, est aussi très motivé pour gagner devant son public, et Jack [Miller] pour sa dernière couse avec l’équipe Ducati. Donc on verra, Pecco va suivre le développement de la course."

En écho à celui-ci, le clan Yamaha fait part de son espoir de maintenir la pression sur le clan Ducati, avec un Quartararo dont l'attitude belliqueuse motive tout le garage ce week-end. "Il a été positif tout le week-end et nous avons bien progressé, même samedi. Je l’ai vu assez satisfait du travail", sourit Maio Meregalli, team manager. "On a essayé des choses hier soir pour obtenir une amélioration mais ce n’était pas facile. Les choses sont entre ses mains, maintenant."

Tout comme Quartararo, c’est avec des pneus usés medium-medium que Bagnaia a abordé son warm-up, sur des gommes cependant plus fraîches de cinq tours que celles de son rival français. En course, tous deux devraient employer un pneu dur à l’avant, choix favori de l’ensemble du plateau ce week-end.

On retiendra de cette séance sans chutes qu'en 1'30"885, c’est Johann Zarco qui achève le roulage avec la référence matinale, devant deux des occupants de la première ligne de la grille, Marc Márquez et Jack Miller.

