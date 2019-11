26 ans après, Wayne Rainey a retrouvé le guidon d'une moto

Le 5 septembre 1993, la carrière et la vie de Wayne Rainey basculaient dans le sillage d'une chute sur le tracé de Misano, où il arrivait en leader du championnat 500cc et au guidon de la Yamaha YZR500. Victime d'une fracture vertébrale dans la glissade suivant son accident, il sera à jamais paralysé au niveau des membres inférieurs. Le titre sera finalement remporté par son grand rival Kevin Schwantz.

Même si la carrière du Californien subissait un coup d'arrêt définitif, après trois couronnes mondiales consécutives en 500cc entre 1990 et 1992, il s'est refusé à l'abattement. Il deviendra en 1994 manager de sa propre écurie avant de quitter ce poste en 1998. Jamais il n'a abandonné le plaisir de la vitesse en dépit de sa condition et s'est souvent engagé en compétition au volant d'un karting modifié.

Cette semaine, 26 ans après la chute qui lui a coûté si cher, il retrouvait en Californie le guidon d'une moto. Une Yamaha R1 adaptée sur laquelle il trônait fièrement dans un cuir rappelant ses heures de gloires des années 1980-1990. Une expérience forcément riche en émotions qu'il a résumé par ces mots sur les réseaux sociaux : "J'ai eu l'opportunité de piloter une moto hier pour la première fois depuis 26 ans. Et je me suis éclaté. Un grand merci à Yamaha et Alpinestars pour leur aide."

