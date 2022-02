Wayne Rainey va piloter sa Yamaha de 1992 à Goodwood

Charger le lecteur audio

Chaque année, le Festival of Speed de Goodwood permet de revoir des pilotes de légende et des modèles historiques, et l'édition 2022, qui se tiendra du 23 au 26 juin, offrira un moment unique. Triple Champion de la catégorie 500cc de 1990 à 1992, Wayne Rainey va piloter la Yamaha de son dernier sacre, modifiée pour être contrôlée uniquement avec les mains.

Le pilote américain est paralysé des membres inférieurs depuis un accident à Misano en 1993 mais les modifications apportées par Yamaha lui permettront de remonter sur la YZR500 de 1992. Il y a trois ans, Rainey avait déjà piloté une Yamaha R1 à Willow Springs, sa première apparition sur un deux-roues depuis son accident 26 ans plus tôt, et la démonstration prévue à Goodwood s'annonce encore plus émouvante.

"Je suis incroyablement heureux non seulement d'assister pour la première fois au Festival of Speed de Goodwood cette année, mais aussi de piloter ma Yamaha YZR500 de 1992 sur la célèbre colline", se réjouit le Californien. "Ce sera vraiment l'opportunité d'une vie, à laquelle il était impossible de dire non. Je tiens à remercier Yamaha Motor Company de préparer ma YZR500 1992 et de l'adapter pour que je la pilote, le MotoAmerica d'avoir rendu le projet possible et le Duc de Richmond de l'avoir concrétisé."

Jarvis n'imaginait pas une telle démonstration possible

Lin Jarvis est ravi de revoir le triple Champion du monde sur sa moto de course : "Le Festival de Goodwood est un événement incroyable qui réunit les légendes humaines et mécaniques sur deux et quatre roues", souligne le responsable de la compétition de Yamaha. "Wayne Rainey est une véritable légende qui a décroché trois titres en 500cc avec Yamaha avant l'accident et la blessure qui ont mis fin à sa carrière."

"L'idée de voir Wayne piloter la légendaire YZR500 1992 d'usine qu'il a pilotée pour remporter son dernier titre est incroyable, et je ne l'aurais jamais crue possible. Je sais que ça signifie beaucoup pour Wayne et ce sera vraiment particulier pour tous les passionnés à Goodwood et à travers le monde. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir Wayne en réalisant son rêve."

Après son accident, Rainey est resté impliqué dans le monde de la moto. Il a dirigé une équipe pour Yamaha en 500cc jusqu'en 1998, contribué à l'organisation de la course de MotoGP à Laguna Seca dans les années 2000 et préside maintenant le MotoAmerica, catégorie qui a permis de relancer le Superbike aux États-Unis.