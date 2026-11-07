MotoGP GP du Qatar

Wolff défend le MotoGP au Qatar : "Les pilotes ne savent rien de ce qui se passe"

Le directeur de l'équipe Mercedes en Formule 1 affirme respecter ceux qui ne souhaitent pas se rendre au Qatar, mais défend la décision des organisateurs du MotoGP

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Publié: 7 nov. 2026, 11:25

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Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a défendu la décision du MotoGP de maintenir le Grand Prix du Qatar ce week-end sur le circuit de Losail, malgré la situation difficile au Moyen-Orient, marquée par le conflit armé opposant les États-Unis et Israël à l'Iran.

La F1, qui appartient comme le MotoGP à Liberty Media, suit de près la situation autour de l'épreuve qatarie, maintenue malgré la forte opposition des pilotes de la catégorie reine.

Les pilotes ont adressé plusieurs courriers aux organisateurs, le MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), et participé à plusieurs réunions pour exprimer leur opposition à un déplacement au Qatar et, à terme, tenter d'empêcher la tenue de la course.

Ce différend a provoqué des tensions sans précédent. Les pilotes réclament des garanties en cas d'évacuation éventuelle si la situation venait à devenir dangereuse, tandis que le MGPSEG affirme que l'épreuve de Losail peut se dérouler en toute sécurité, après le déplacement sur place de son directeur général adjoint, Carlos Ezpeleta, la semaine dernière.

Ni Yamaha ni son équipe satellite Pramac ne participeront à l'épreuve, le constructeur d'Iwata interdisant à ses pilotes de se rendre dans les zones touchées par un conflit armé.

Alors que le MotoGP n'aura plus à se préoccuper de la région du Golfe avant mars, date à laquelle le Grand Prix du Qatar 2027 doit avoir lieu, la F1 doit encore y faire face cette année. Ses courses de Losail et d'Abu Dhabi doivent clôturer la saison 2026, respectivement lors de la dernière semaine de novembre et de la première semaine de décembre.

La position adoptée par Liberty Media et la FIA est similaire à celle du MotoGP, les deux instances ayant cherché à rassurer tout le monde quant au maintien des deux épreuves. La F1 devrait prendre une décision définitive mardi sur la tenue ou non des courses au Moyen-Orient, tandis qu'Imola se prépare à remplacer Abu Dhabi en tant que solution de repli.

Vendredi, lors de la conférence de presse des directeurs d'équipe organisée par la FIA à l'occasion du Grand Prix du Brésil, Wolff a défendu la décision du MotoGP et écarté les critiques des pilotes, tout en affirmant comprendre ceux qui ne souhaitent pas se rendre dans la région.

"Stefano [Domenicali, PDG de la F1] et Mohammed [Ben Sulayem, président de la FIA] ont clairement indiqué que la Formule 1 était régie par les directives internationales, qu'il s'agisse des restrictions de déplacement, des compagnies aériennes qui suspendent leurs opérations, des alertes dans la région ou des informations communiquées par les gouvernements locaux", a d'abord expliqué Wolff.

"Il ne s'agit donc pas seulement de prendre en compte les promoteurs, mais aussi les mesures prises par les gouvernements locaux. À mes yeux, c'est sur cette base que nous devons prendre nos décisions, et je suis entièrement d'accord avec cette approche."

"Je pense que lorsque les pilotes prennent la parole - alors que, d'un point de vue géopolitique, ils ne savent rien de ce qui se passe, mais disposent d'une audience qui les écoute -, cela génère de la visibilité médiatique. Mais si j'avais été dans la même situation, j'aurais fait comme la direction du MotoGP. Si vous voulez courir, allez-y. Si vous ne le voulez pas, n'y allez pas : c'est aussi simple que ça. Chacun peut prendre sa propre décision à ce sujet, et je respecte cela."

En réalité, contrairement à ce que suggère Wolff, le MotoGP n'a pas encouragé les pilotes à décider individuellement s'ils souhaitaient se rendre au Qatar ce week-end, ni déclaré que leur participation pouvait relever d'un choix personnel.

"Bien sûr, nous devons suivre de près l'évolution de la situation dans les prochains jours et les prochaines semaines. Domenicali surveille tout cela afin de suivre la situation. Si les choses devenaient plus dangereuses et que nous recevions des informations en ce sens, il serait le premier, avec Ben Sulayem, à protéger ceux qui avaient prévu de se déplacer. C'est pourquoi je suis les recommandations qui me sont communiquées", a déclaré l'Autrichien.

"En interne, la question ne s'est pas posée [celle de ne pas se rendre au Qatar et à Abu Dhabi] ; cela n'a pas fait l'objet de discussions. Mais si quelqu'un ne se sent pas à l'aise à l'idée de voyager, je respecterai toujours sa décision. Ce serait peut-être aussi l'occasion de donner sa chance à quelqu'un d'autre."

"Cela ne changerait rien à nos relations. J'ai toujours respecté le fait que certaines personnes puissent ne pas vouloir participer à certains Grands Prix, et c'est ainsi que je vois les choses actuellement."

Fred Vasseur, Ferrari

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fred Vasseur, le directeur de Ferrari, a adopté une position similaire à celle de Wolff : "Comme Toto l'a dit, je pense que notre organisation est solide. J'ai pleinement confiance en la FIA, en la FOM et en Stefano. Nous verrons donc ce que nous déciderons."

"Quant à savoir si nous avons des doutes en interne, pour être tout à fait honnête, nous sommes en pleine saison, avec neuf courses en onze semaines. Tout le monde est concentré sur le triple-header actuel, et la question se posera peut-être un peu plus tard."

"Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui et, quoi qu'il arrive, nous respecterons la décision de chaque membre de l'équipe. Si quelqu'un a des doutes et ne souhaite pas se rendre sur place, nous respecterons sa décision. Pour l'instant, nous avons toutefois une immense confiance dans notre système et notre organisation."

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