Le podium de Bastianini a "meilleur goût" que celui de Zarco pour Xaus

Enea Bastianini a impressionné dans les deux dernières courses, décrochant la sixième place à Alcañiz et surtout la troisième à Misano, au terme d'une course spectaculaire faite de nombreux dépassements. Ce podium n'est que le deuxième du team Avintia en MotoGP, après celui conquis par Johann Zarco à Brno l'an dernier. Mais pour Ruben Xaus, la performance de Bastianini a plus de signification que celle du Français il y a un an.

Il faut dire que la Ducati version 2019 dont dispose la formation andorrane est de plus en plus vétuste face à la concurrence et Bastianini dispute sa toute première saison en MotoGP, contrairement à un Zarco expérimenté à qui l'essentiel du mérite était revenu l'été dernier, avec la même machine.

"Après notre podium avec Johann Zarco, tout le monde a dit 'ah mais c'est Johann, c'est la moto…'" a rappelé le directeur sportif d'Avintia au site officiel du MotoGP. "Nous le refaisons avec la même équipe, sans avoir de meilleure moto, alors ça signifie que le package est incroyable, ajouté à une performance incroyable du pilote."

"Ce podium a bien meilleur goût que celui de l'année dernière", a ajouté Xaus, interrogé par DAZN. "Zarco ne voulait pas rouler pour nous, mais il avait une bien meilleure moto que Bastianini maintenant. [À Brno], nous avions pris la pole et c'était très bien, mais beaucoup de choses s'étaient passées. Pas dans celle-ci."

"Nous l'avons construite : neuvième au premier tour, dépassements sur Marc Márquez, Aleix Espargaró, Joan Mir, Álex Rins, Jack Miller... En d'autres termes une grande course. Zarco avait déjà fait des podiums auparavant, là nous parlons d'un rookie, et il s'agit de notre dernière saison [en MotoGP]. Nous avons décroché un podium avec un budget très limité."

La prestation du Champion du monde 2020 du Moto2 n'a pas tant surpris Xaus, qui a jugé le podium de dimanche "moins inattendu que ce que l'on pourrait croire" grâce au bon rythme affiché par Bastianini en EL4 et dans le warm-up, deux séances où il avait intégré le top 10. "Nous ne nous attendions peut-être pas à un podium, mais nous nous attendions au rythme qu'il a eu tout au long de la course", a souligné l'ancien pilote.

Avec le rythme qu'il avait, maintenant avec le recul et en étant détendus, nous pouvons même penser qu'il aurait pu se battre pour la course, ce qui est… plus qu'un rêve ! Ruben Xaus, directeur sportif d'Avintia

Bastianini continuera à piloter une Ducati la saison prochaine, en rejoignant le team Gresini, qui va se séparer d'Aprilia. Ruben Xaus s'apprête donc à laisser filer un espoir qui l'a beaucoup impressionné depuis le début la saison, et selon lui apte à réaliser de grandes choses s'il parvient à effacer les erreurs venant encore troubler ses week-ends de course. Pour l'ancien pilote, Bastianini aurait peut-être même pu jouer la victoire au GP de Saint-Marin sans une erreur en qualifications.

"Enea est très fort, très rapide et très jeune. Il nous a manqué un peu de stratégie ou d'expérience, car il lui manque encore l'expérience acquise en piste. Mais s'il nettoie ces petites choses-là, c'est un pilote qui peut vraiment progresser à l'avenir, dans un futur proche. Ce week-end, il a juste perdu un peu de concentration en EL3, en suivant des pilotes qui n'étaient peut-être pas aussi bons que nous, puis il s'est concentré en EL4 pour revenir en force et prendre un bon rythme."

"Il l'a montré en Q1 avec un chrono de 1'31"8, après quoi il aurait pu faire encore un peu mieux, mais en Q2 il lui a manqué un petit quelque chose parce qu'il ne nous restait qu'un seul pneu et qu'il est passé dans la zone verte, sans quoi il aurait pu facilement partir de la deuxième ligne. Avec le rythme qu'il avait, maintenant avec le recul et en étant détendus, nous pouvons même penser qu'il aurait pu se battre pour la course, ce qui est… plus qu'un rêve ! Nous avons une autre course ici, dans un mois, alors si Ducati pouvait aider un peu notre situation, nous pourrions nous montrer encore plus performants."

Xaus fait ainsi un nouvel appel du pied à Ducati, après avoir exprimé dès le début de la saison son souhait que les machines confiées à Bastianini et Luca Marini puissent évoluer en cas de bons résultats. Il espère encore que Borgo Panigale fournira quelques nouveautés pour conclure en beauté les quatre derniers Grands Prix d'Avintia, en particulier pour le second rendez-vous de Misano prévu mi-octobre.

"J'espère que des choses vont se passer. Maintenant, nous devons demander aux 'rois', c'est-à-dire Ducati, de nous donner quelque chose de plus, car nous sommes à domicile et que nous le méritons. Ce sont les adieux de l'équipe et je pense que c'est mérité."

Avec Léna Buffa et Germán Garcia Casanova